Isack Hadjar se molestó por no poder pasar a Franco Colapinto en el GP de Singapur

El piloto de Red Bull Isack Hadjar protagonizó un tenso episodio con Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Singapur , luego de intentar pasar al argentino, que estaba en el puesto 12, y no lo pudiera lograr. Durante varias vueltas del circuito callejero de Marina Bay, el francés buscó quebrar la defensa del corredor de Alpine, pero no pudo hacerlo y se descargó a través de la comunicación radial.

“Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo” , lanzó el francés ante la dificultad para superar al Alpine. La frase condensó su frustración después de una serie de consultas a su ingeniero sobre cómo aprovechar la potencia disponible para ganar la posición.

Antes de ese descargo, Hadjar había recurrido a su equipo para evaluar cómo conseguir la diferencia de velocidad necesaria para concretar el sobrepaso. “¿Cuál es la mayor potencia que puedo obtener?” , preguntó, antes de consultar si podía aprovecharla en la curva siete. La respuesta, en tanto, incluyó distintas opciones: “Sí, podés pisar a fondo en toda esta recta, o, bien, en la 13, la 14 y desde la 14 hasta la 16”.

El intercambio siguió con otro pedido de instrucciones: “¿Cuál es la mejor opción para eso?”. Desde el equipo indicaron que era la número ocho, sin embargo, las recomendaciones no se tradujeron en un adelantamiento: Colapinto conservaba su lugar pese a los problemas de funcionamiento que había sufrido con el auto durante el fin de semana.

La impaciencia del piloto de Red Bull se hizo cada vez más evidente y lanzó: “Dios mío. Sí, los [neumáticos] traseros necesitan un descanso”. Del otro lado de la radio, su ingeniero le pidió: “Contrólalo en este tramo”.

El pilarense había comenzado la carrera desde la posición 15ª y recuperó terreno en las primeras vueltas con los sobrepasos a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad . También logró aproximarse a Carlos Sainz con un ritmo sostenido, pero los inconvenientes con el despliegue de energía volvieron a limitar sus posibilidades.

Una falla de batería ya lo había obligado a retirarse de la sprint del sábado. Este domingo tampoco pudo completar la prueba y abandonó en la vuelta 29 por un problema técnico. De ese modo, acumuló tres grandes premios consecutivos sin sumar y se mantuvo 12° en el campeonato, con 27 puntos.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly , terminó undécimo y tampoco consiguió unidades. Con 41 puntos, sigue décimo en la clasificación de pilotos. En el campeonato de constructores, Alpine permanece sexto, con 68, a 32 de Racing Bulls.

La victoria en Singapur fue para el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen , que también había ganado la sprint. El tetracampeón consiguió su segundo triunfo de la temporada y el segundo consecutivo, y avanzó al cuarto lugar del campeonato con 221 puntos. Así, desplazó al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, que fue su escolta en Marina Bay y reúne 215 unidades.

El líder del certamen, Kimi Antonelli, completó el podio y amplió su ventaja sobre su compañero, el británico George Russell, que finalizó noveno. El italiano de Mercedes suma 340 puntos y le lleva 102 a Russell, cuando quedan 150 en juego. El tercer puesto de la tabla pertenece al británico de Ferrari, Lewis Hamilton, con 229.

Mercedes también conserva una amplia diferencia en el campeonato de constructores: acumula 578 puntos frente a los 444 de Ferrari.

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Fuente: La Nación