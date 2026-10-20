Hizo marcha atrás en una estación de servicio, chocó a un auto que cargaba nafta y fue condenado a pagar $4.343.792,52

Un incidente en una estación de servicio YPF de Lamarque, Río Negro , terminó con una condena judicial que obligó a pagar $4.343.792,52 más intereses al dueño de un auto que fue embestido durante una maniobra de retroceso.

La sentencia de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N.º 3 hizo lugar parcialmente al reclamo contra la conductora y el titular del vehículo que provocó el choque. Además, extendió la condena a la aseguradora. La estación de servicio donde ocurrió el episodio no formó parte de la demanda.

El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2025 al mediodía , cuando una mujer estaba estacionada con su auto mientras cargaba nafta. Enfrente, otro vehículo comenzó a hacer marcha atrás.

Entre ambos autos había una calle interna de ripio de unos siete metros de ancho. Durante la maniobra, el vehículo que retrocedía chocó la parte trasera del auto que estaba cargando combustible y provocó daños que derivaron en una demanda judicial.

La defensa de la conductora y del titular del vehículo que retrocedió reconoció el contacto, pero lo calificó como “leve y casi imperceptible”. Sin embargo, la pericia accidentológica estimó que el impacto se produjo a una velocidad de entre seis y ocho kilómetros por hora y explicó que una maniobra de esas características podía causar las roturas reclamadas.

El informe técnico detalló que “la diferente rigidez de los paragolpes hizo que uno absorbiera la energía” y sufriera la rotura de pestañas, guías y soportes de fijación .

Además, aclaró que las marcas que se habían atribuido a otros hechos eran, en realidad, restos del adhesivo utilizado para sujetar el paragolpes y poder continuar el viaje.

La jueza Andrea Iglesias consideró acreditada la relación entre la maniobra y los daños. Por ese motivo, responsabilizó tanto a la conductora como a su marido, quien era el titular del vehículo.

La mayor parte de la indemnización, $2.643.792,52 , correspondió a la reparación del auto e incluyó repuestos, mano de obra y un tratamiento para homogeneizar la pintura.

El perito explicó que las fijaciones dañadas no podían reconstruirse de manera segura, por lo que era necesario reemplazar el paragolpes y sus accesorios.

El fallo también reconoció $200.000 por privación de uso , calculados sobre los diez días que demandaron conseguir los repuestos y reparar el vehículo.

Por daño moral , la Justicia otorgó $1.500.000 . Para determinar ese monto, valoró las molestias que ocasionó el choque durante un viaje, la necesidad de asegurar el paragolpes con cinta y la falta de respuesta que llevó al damnificado a iniciar el juicio.

En cambio, rechazó el reclamo por pérdida de valor de reventa , ya que la pericia indicó que una reparación adecuada no afectaría la estructura del vehículo.

Fuente: TN