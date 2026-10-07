Hay más de 30 denuncias por la reventa de entradas para la despedida de Messi

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La investigación por la reventa y presuntas estafas con entradas para el partido de despedida de Lionel Messi sumó tres imputados luego de un allanamiento en Vicente López y de un operativo realizado en las inmediaciones del estadio Monumental.

El primer procedimiento fue realizado en la vivienda de una mujer investigada por la Policía de la Ciudad. Allí se secuestraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas —siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta— y anotaciones vinculadas con la comercialización de los tickets.

Además, los efectivos encontraron $9.850.000 en efectivo, US$56.300 y una máquina contadora de billetes.

El allanamiento fue solicitado por el fiscal Maximiliano Vence, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, especializada en Eventos Masivos, y autorizado por el juez José Raúl Béguelin. La sospechosa había sido identificada a partir de tareas de ciberpatrullaje.

Dos hombres fueron detectados a la salida del Monumental

La investigación también permitió identificar a otros dos hombres que promocionaban la venta de entradas y habían organizado tours desde Misiones para asistir al partido.

Según la investigación, los sospechosos incluso habían ofrecido entrevistas en canales de televisión misioneros para promocionar la venta de los tickets.

Los investigadores montaron un operativo de vigilancia sobre los micros que habían llegado a las inmediaciones del Monumental. Cuando los dos hombres salieron del estadio, fueron interceptados y requisados por efectivos policiales, que les secuestraron sus teléfonos celulares para realizar posteriores peritajes.

De esta manera, la causa ya cuenta con tres personas imputadas.

Más de 30 denuncias por reventa y estafas

La pesquisa comenzó luego de que la Fiscalía recibiera más de 30 denuncias relacionadas con la reventa de entradas y presuntas estafas.

Las Unidades Móviles de Orientación y Denuncia solicitaron a los damnificados información sobre la forma en que habían adquirido los tickets, comprobantes de pago, capturas de pantalla, métodos de entrega y cualquier otro elemento que pudiera ayudar a identificar a los responsables.

Todo el material será analizado para establecer posibles patrones entre las denuncias y reconstruir la trazabilidad de las operaciones.

En las horas previas al encuentro entre la Selección argentina y Benín, por la despedida de Messi, se denunciaron además importantes sobreprecios en la reventa. Algunas entradas populares que originalmente tenían un valor de $90.000 llegaron a ofrecerse por hasta $700.000.

La investigación continúa para determinar si existe una organización detrás de las maniobras y establecer las responsabilidades de cada uno de los imputados.