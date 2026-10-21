Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 21 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada en la que el sol volvió a aparecer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 21 de octubre se prevé un día nublado y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos Zonda en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por tormentas alcanza a Formosa , Chaco , Misiones , Corrientes , La Pampa , San Luis , Mendoza , Neuquén y Río Negro . En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 35 milímetros.

A partir de esa situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias, que afecta a la provincia de Chubut . Pueden ser de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

El Servicio Meteorológico indicó que también rige una alerta amarilla que afecta a las provincias de Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , La Rioja y San Juan . Para estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora en zonas cordilleranas y altas cumbres.

Por último, la advertencia amarilla por vientos Zonda llega a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan , donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, señalaron.

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada inestable. La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C , el cielo estará mayormente nublado y por la noche se esperan posibles chaparrones. A su vez, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C . El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y por la noche habrá chaparrones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y la humedad será del 59%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 17°C en Catamarca ; 26°C y 18°C en Chaco ; 14°C y 10°C en Chubut ; 24°C y 12°C en Córdoba ; 26°C y 18°C en Corrientes ; 22°C y 15°C en Entre Ríos ; 27°C y 19°C en Formosa ; 27°C y 10°C en Jujuy ; y 17°C y 12°C en La Pampa .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 15°C en La Rioja ; 19°C y 10°C en Mendoza ; 28°C y 17°C en Misiones ; 19°C y 12°C en Neuquén ; 18°C y 13°C en Río Negro ; 27°C y 6°C en Salta ; 25°C y 12°C en San Juan ; 24°C y 11°C en San Luis ; 12°C y -1°C en Santa Cruz ; 22°C y 15°C en Santa Fe ; 29°C y 17°C en Santiago del Estero ; 11°C y 1°C en Tierra del Fuego ; y 27°C y 14°C en Tucumán .

Fuente: La Nación