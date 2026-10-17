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Hay alerta amarilla por tormentas en 4 provincias de la Patagonia para este sábado 17 de octubre

Redacción CNM octubre 17, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 17 de octubre en sectores de Neuquén , Río Negro , Chubut y Santa Cruz .

El área será afectada por tormentas aisladas , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , que pueden ser superados localmente.

Fuente: TN


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