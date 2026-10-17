Eugenio, argentino que emigró a España: “Un año en otro país equivale a 5 en el tuyo, aprendés a ser resolutivo y a valorar cosas”

Emigrar implica acostumbrarse a una nueva cultura, aprender a resolver situaciones cotidianas de otra manera y descubrir diferencias que antes podían pasar inadvertidas. Para Eugenio Corazza, un argentino que se instaló en Málaga, España , la experiencia también le permitió cambiar su forma de ver algunas cuestiones de la vida diaria.

A través de su cuenta de TikTok , donde comparte sus vivencias en el exterior, el cantante publicó un video en el que enumeró tres diferencias entre la Argentina y España que le llamaron especialmente la atención . Entre ellas, mencionó el acceso a la ropa, el costo de salir a comer y la posibilidad de conocer distintos paisajes a poca distancia.

Uno de los primeros aspectos que señaló Eugenio fue el acceso a la indumentaria . Según contó, la diferencia de precios entre ambos países es muy grande y se nota en la cantidad de prendas que se pueden comprar con el mismo presupuesto.

“Literalmente no te podés comprar nada, con lo que acá te comprás, no sé, cinco prendas, allá te comprás una ”, explicó al comparar los precios en España con los de la Argentina.

El cantante también hizo referencia al esfuerzo económico que, desde su experiencia, implica renovar el placard en su país de origen. “Te tenés que gastar todo el sueldo en Argentina para poder comprarte ropa” , sostuvo.

Su comentario puso el foco en una de las cuestiones que suelen aparecer cuando los argentinos comparan su vida cotidiana con la de otros países: cuánto rinde el dinero al momento de comprar ropa y otros productos .

El segundo punto que destacó estuvo relacionado con los gastos cotidianos. Eugenio contó que, en España, le resulta más accesible salir a comer o sentarse en un bar a tomar algo .

“ Acá en un bar no te gastás nada ”, afirmó en el video. También mencionó los desayunos y las meriendas como ejemplos de consumos que, según su experiencia, no representan un gasto tan elevado.

La comparación se basa en su vivencia personal y no necesariamente refleja los gastos de todos los argentinos que viven en España. El costo de vida depende de los ingresos, la ciudad, el alquiler y los hábitos de consumo de cada persona .

Más allá de las diferencias económicas, el tercer aspecto que mencionó fue la posibilidad de descubrir nuevos lugares. Para Eugenio, la variedad de paisajes y la cercanía entre distintos destinos son algunos de los puntos que más disfruta de vivir en España.

“Acá te movés un poquito y ya tenés lugares hermosos por conocer”, contó. De esa manera, destacó una experiencia que va más allá de los precios y las compras: la posibilidad de viajar y recorrer sitios nuevos sin tener que alejarse demasiado .

Fuente: TN