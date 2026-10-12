Habló Rogerio Tomaz Jr, el periodista crítico de Milei que fue deportado en Aeroparque: “Es un orgullo”

El periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., que fue deportado en Aeroparque y obligado a volver a San Pablo, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por prohibirle el ingreso a la Argentina. La administración mileísta adujo faltas a las leyes migratorias, mientras que el asesor Santiago Caputo celebró su deportación.

“Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”, le respondió el periodista a una publicación del asesor en la que le había marcado que le “falló el operativo”.

Fuente: La Nación