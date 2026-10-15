Habló la madre del adolescente baleado por un compañero en una escuela de La Matanza: “Le apuntaba a todos los chicos”

La madre del adolescente de 18 años que fue baleado en una secundaria de La Matanza habló este jueves y confirmó que su hijo se encuentra fuera de peligro, tras haber sido intervenido quirúrgicamente. También brindó detalles sobre la secuencia en la que un compañero de la escuela baleó a su hijo: " Les apuntaba a todos los chicos y, desgraciadamente, le dio a él".

"Le extrajeron la bala. Está dolorido, pero fuera de peligro", expresó Sandra este jueves en una ronda de prensa que brindó fuera del Hospital 32 Simplemente Evita, de González Catán, La Matanza. Su hijo de 18 años, cuya identidad no trascendió, fue baleado el miércoles por un compañero de colegio, en una secundaria de Villa Dorrego, en la misma localidad de González Catán.

En realidad, más que un compañero. "No puede creer que haya sido su amigo", amplió Sandra. El episodio ocurrió este miércoles en la Escuela N° 58 de Villa Dorrego, y según la información inicial del caso, un estudiante de 17 años le disparó a su compañero en el baño del establecimiento y lo hirió con una misma bala en un brazo, en el pecho y el abdomen.

El agresor, que tiró con una pistola Bersa calibre .22, fue demorado y continúa a disposición de las autoridades. Las circunstancias en las que se dio la agresión es materia de investigación, pero la madre del chico baleado apuntó algunos detalles: "Dice que le apuntaba a todos los chicos y, desgraciadamente, le dio a él".

Fueron docentes, en un auto particular, quienes primero lo asistieron y lo trasladaron al centro de salud.

La mujer explicó que no conoce al adolescente que baleó a su hijo, aunque sabía de él dado que ambos habían concurrido a un comedor con sus respectivas familias años atrás. Señaló los chicos habían sido amigos hace un tiempo , pero dijo que no sabe cómo continuaba la relación en la actualidad.

"Mi nene nunca tuvo problema con nadie, lo quiere todo el mundo", se lamentó. La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza. El adolescente quedó acusado del delito de portación ilegal de arma civil.

El tío del agresor contó que su sobrino salía a robar y que el chico baleado era su amigo: "Quería ser novio de la hermana", precisó el miércoles Daniel, el tío del alumno que llevó el arma al colegio y baleó a su compañero.

Contó, además, que tiene "una lucha constante" con su sobrino debido a que el adolescente salía a robar y reveló que el joven tuvo varias internaciones en institutos de menores.

Según su relato, junto a su esposa son tutores del joven y sus hermanos desde hace alrededor de cuatro años, cuando la Justicia se los entregó tras detectar que recibían malos tratos por parte de su madre y su padrastro. "Nos los dieron a nosotros porque éramos los únicos que los podíamos tener. Tampoco era que los podíamos tener, los tuvimos porque no tenían a donde ir", explicó.

"Salgo a dar la cara, sé que no es culpa mía, hicimos lo posible con los chicos", afirmó el hombre. "No sé qué decir, porque no sabemos cómo corregirlo", sumó.

El hombre deslizó que el arma habría salido de un grupo de amigos del adolescente. Además, reveló que entre su sobrino y el joven baleado había una relación usual, con frecuentes visitas a su casa. "Es más, quería ser novio de la hermana de él", añadió.

En la tarde de este miércoles, varios chicos y padres se congregaban en las cercanías del colegio, tras la suspensión de las clases. Uno de los estudiantes que asisten al colegio incluso indicó que el joven -cuyo nombre no trascendió- le había mostrado fugazmente el arma en el patio de la institución educativa antes del tiroteo. "La vi como de reojo", explicó. El joven relató que llegó a ver a su compañero herido, a quien identificó como "Ruso", y solo llegó a preguntarle si se encontraba bien.

Otra alumna contó que el joven que llevó el arma es vecino de la zona y que era víctima de bromas por parte de otros estudiantes. "Se cansó porque le hacían bromas sobre su familia... le hacían bullying", añadió la chica.

Fuente: Clarín