Guillermo Montenegro deja su banca en el Senado de la Provincia y regresa a la intendencia

En medio de la creciente ola de quejas por la inseguridad en Mar del Plata y mientras empieza a delinearse un nuevo año electoral, el senador bonaerense Guillermo Tristán Montenegro dejará su banca en la Legislatura provincial para retomar su tarea de intendente en General Pueyrredon.

La confirmación de la decisión del representante del PRO sacudió este viernes por la tarde al ambiente político marplatanse, donde el enroque de cargos había dejado hace unos diez meses al presidente del Concejo Deliberante, Agustín Neme , al frente de la comuna.

Ahora, con la decisión de Montenegro, cada uno volverá al puesto para que cual fueron votados en 2023. El ex fiscal y ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires completará de esta forma su segundo mandato en el mayor partido de la costa atlántica bonaerense.

Para eso, según fuentes partidarias citadas por la prensa marplatanse, Montenegro inciará el lunes próximo los trámtes formales para dejar su banca en el Senado (posiblemente con una licencia) para regresar al puesto ejecutivo que dejó en diciembre de 2025.

De hecho, en General Pueyrredon Montenegro de 63 años se encontraba de licencia como intendente.

En Mar del Plata, los círculos políticos analizaban que ante el inminente inicio de la temporada veraniega, las complicaciones en materia de seguridad y la proximidad del año electoral, el representante del PRO buscaría reforzar la alianza con La Libertad Avanza que lo llevó al Senado por la Quinta sección electoral.

Fuente: Clarín