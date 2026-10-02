García Cuerva dijo que el Papa se va a encontrar con una Argentina “en crisis” y “con un porcentaje alto de pobres”

En la antesala de la visita del papa León XIV, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , trazó un crudo diagnóstico sobre la situación económica, social y política en la Argentina: dijo que el Sumo Pontífice se encontrará con un país “en crisis”, dividido por “la grieta” y en “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

García Cuerva hizo estas declaraciones después de celebrar una misa en la Catedral Metropolitana y en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján , en la que la Iglesia aspira a movilizar a más de un millón de personas.

“Creo que el Papa viene porque somos un pueblo que necesita la confirmación en la fe, del mensaje del Santo Padre que nos una, nos regale entusiasmo y esperanza, que nos impulse como Iglesia a la misión”, afirmó el arzobispo porteño.

Consultado sobre con qué país se encontrará el Sumo Pontífice, García Cuerva explicitó sus diferencias con la visión económica y política del gobierno de Javier Milei.

“ Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta . Yo la suelo mencionar como herida porque duele, duelen las entrañas del pueblo, una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, sostuvo García Cuerva.

En la misma línea, el prelado resaltó que el Papa también se topará con “ una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”.

“Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente la Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, lamentó García Cuerva.

El arzobispo porteño fijó su postura después de que la Santa Sede confirmara el cronograma de la visita de León XIV al país. El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese mismo día tendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El lunes 9 celebrará misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el 11 se hará la misa frente a la Basílica de Luján.

En el diseño del programa oficial quedó claro que el Vaticano y el Gobierno comparten el interés por evitar que se politice la figura de León XIV. No obstante, los obispos dejaron trascender su malestar con el intento de los funcionarios de Milei de relativizar las divergencias y los desencuentros con la cúpula de la Iglesia. Por caso, el canciller Pablo Quirno aseguró que “no había ninguna diferencia fundamental”.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa, las autoridades del Episcopado resaltaron el trabajo conjunto realizado con el gobierno nacional para organizar la visita del Papa. No obstante, advirtieron que existen muchas discrepancias con la gestión de Milei.

En el último tiempo, los prelados han cuestionado los recortes de fondos en discapacidad, han blanqueado su preocupación por la situación de los morosos o reclamado por el proyecto de ley que regula las apuestas online y el oficialismo mantiene congelado en el Senado después de que recibiera la media sanción en Diputados.

En la Casa Rosada reconocen que les preocupa que la oposición pueda hacer un uso político de la presencia del Papa durante el encuentro con el mundo del trabajo que se realizará en la UCA, donde asistirán gremialistas, empresarios y dirigentes sociales, o durante la recorrida por el Cottolengo Don Orione, en Claypole , donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Especulan que las palabras que pueda verter León XIV en esos ámbitos serán usadas para criticar los recortes en el área que impulsó Milei o el modelo económico de los libertarios. Pero afirman que el Ejecutivo pondrá la otra mejilla y no confrontará con el Papa.

Tras hacer un duro diagnóstico sobre el contexto económico y social, García Cuerva subrayó la resiliencia de los argentinos y su voluntad de seguir adelante. “También se va a encontrar con una Argentina que no baja los brazos , con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, apuestan por las familias, apuestan por el sacrificio y siguen luchando para salir adelante”, puntualizó. Y anticipó una peregrinación multitudinaria hacia Luján, con una participación prevista de 1.000.000 de personas .

Al ser consultado sobre los motivos detrás de la visita pastoral , explicó que el Sumo Pontífice tiene una importante experiencia en actividad de misión en América Latina , resaltó que vivió veinte años en Perú y recordó que la Argentina y Uruguay no habían sido visitados previamente por Francisco, por lo que era un pendiente.

En su última homilía por el Día de San Cayetano, García Cuerva había dicho que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió por los pobres y los endeudados.

Meses antes, durante el Tedeum del pasado 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, García Cuerva también llamó a superar la grieta. “ Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo ”, resaltó frente al presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional.

Además, lamentó la falta de oportunidades para gran parte de la población y calificó al individualismo como una “postura cruel” que descompone a la Nación.

Durante aquella ceremonia, García Cuerva pidió acuerdos colectivos, y reclamó una clase dirigente capaz de dialogar y escuchar a todos los sectores. “ El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”, advirtió ante las distintas autoridades que estaban presentes.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre . Su recorrido comenzará el mismo domingo 8, cuando el Presidente reciba al Santo Padre en su condición de jefe de Estado.

Luego el pontífice rendirá un homenaje ante el monumento al general José de San Martín y mantendrá una reunión con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Las actividades pastorales se iniciarán el lunes 9 con una recorrida por el Instituto Cottolengo de Claypole y una misa abierta en el Monumento a los Españoles.

Más tarde, participará de un acto interreligioso en el Palacio San Martín y de un encuentro en la Universidad Católica Argentina con referentes del trabajo, la producción y el sindicalismo para analizar la encíclica Magnifica Humanitas . La jornada terminará con un diálogo junto a los obispos argentinos.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y por la noche encabezará una vigilia en la ciudad de Buenos Aires. El cierre del itinerario se llevará a cabo el miércoles 11, con un oficio religioso en el santuario de Luján y una recorrida por la cárcel de Devoto.

En la antesala de la llegada del pontífice al país, este fin de semana se desarrollará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

A lo largo del trayecto funcionarán puestos de apoyo e hidratación gratuitos atendidos por voluntarios —a los que García Cuerva agradeció por su colaboración—, junto con unidades de atención médica profesional. En cuanto a las celebraciones religiosas, el arzobispo presidirá la misa del sábado a las 23.30 y la celebración central del domingo a las 7 en el altar del templo.

La partida oficial de la imagen de la Virgen se iniciará este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers, para recorrer 60 kilómetros hacia el templo bonaerense .

Fuente: La Nación