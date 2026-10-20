Fue a cobrar un préstamo para pagar los 15 de su hija y lo asesinaron

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Un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo por la espalda cuando fue a reclamar el pago de una deuda en la localidad bonaerense de Grand Bourg. El sospechoso, que permanecía prófugo desde el crimen, fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Sergio Daniel Lucero, quien vivía en Pablo Nogués y trabajaba en un taller. Además, prestaba dinero a conocidos como una fuente de ingresos extra para reunir fondos y pagar la fiesta de 15 años de su hija.

El homicidio ocurrió el 17 de septiembre, cuando Lucero llegó junto a un amigo a la zona de las calles Viena y Asamblea, en el barrio Pech, para cobrarle una deuda a Gustavo Ezequiel Soria, conocido como “Narigón”.

Según la reconstrucción inicial, se produjo una discusión y tanto Lucero como su acompañante fueron golpeados. En ese contexto, Soria habría sacado un arma y disparado contra el hombre de 38 años, que murió en el lugar. Luego, el acusado escapó.

La víctima quedó junto a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que fue incautada en el marco de la investigación. Su amigo resultó ileso, aunque recibió asistencia médica por el estado de shock.

Tras permanecer prófugo durante más de un mes, Soria fue localizado en una vivienda del barrio Los Inmigrantes, en Santiago del Estero, donde fue detenido por agentes de la División Capturas de la Policía provincial. Los investigadores habían establecido que podía encontrarse allí porque tenía familiares en esa provincia.

Ahora, la Justicia tramita su extradición a Buenos Aires para que quede a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Ana Armetta.

La familia de Lucero sostuvo que el encuentro había sido una emboscada. Según relató su madre, le habían dicho que fuera a buscar el dinero que le debían y, cuando intentó escapar, recibió el disparo por la espalda.

Sus familiares también contaron que el hombre tenía una relación de confianza con el acusado y que en otras ocasiones lo había ayudado a regresar a su casa cuando no tenía dinero para pagar un remís.

La investigación continúa para determinar si hubo otras personas involucradas en el ataque o que colaboraron con la fuga del sospechoso. Soria deberá ser indagado por la fiscalía.