BALCARCE: Peleas, un apuñalado y cancelación de las Estudiantinas 2026 y 2017

ZONALES

Un enfrentamiento que comenzó durante las actividades recreativas de la Escuela Técnica N.º 1 se trasladó a la vía pública y terminó con un joven herido con un arma blanca. Un mayor de edad fue aprehendido. Este martes se suspendieron las actividades y las autoridades quieren que el evento no se haga en 2027 para sentar un precedente.





La Estudiantina 2026 de Balcarce quedó envuelta en un grave episodio de violencia que obligó a suspender las actividades previstas para este martes. Una pelea entre varios asistentes terminó con un adolescente herido con un arma blanca y un joven mayor de edad aprehendido, mientras las autoridades analizaban las condiciones para garantizar la seguridad de los participantes.





El enfrentamiento se inició en el interior de la Escuela de Educación Técnica N.º 1, donde se desarrollaban las actividades recreativas. Según la reconstrucción difundida, una discusión verbal escaló hasta convertirse en una pelea colectiva que continuó en el exterior del establecimiento.





El episodio alcanzó su punto más crítico en las inmediaciones de la avenida Suipacha y la calle 35, donde un adolescente sufrió cortes provocados con un elemento cortante. Personal del SAME lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al hospital municipal subzonal Felipe A. Fossati. De acuerdo con la información difundida, las lesiones no revestían gravedad y el joven permaneció bajo evaluación médica antes de recibir el alta.





En el marco del operativo de seguridad, fue aprehendido un hombre mayor de edad señalado como presunto responsable de la agresión. Según trascendió, no tendría actualmente vinculación con establecimientos educativos de la ciudad. También se informó que en 2024 había intervenido un protocolo de búsqueda de paradero a pedido de su familia, un antecedente que no implica por sí mismo relación con el episodio actual.





Preocupación por la continuidad del evento





La subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, lamentó lo ocurrido durante una entrevista con Radio Líder Balcarce Stream y señaló que, según la información que había recibido hasta ese momento, la pelea habría respondido a motivos ajenos a las competencias de la Estudiantina.





“Es tristísimo que se vea empañado algo tan hermoso, con las calles llenas de adolescentes”, expresó la funcionaria, quien aclaró que todavía no contaba con todos los detalles para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento.





Vivio explicó que la Estudiantina es un proyecto distrital impulsado por distintas áreas del sistema educativo, entre ellas la Jefatura Distrital, la Secretaría de Inspección y la Inspección de Educación Física. Su área colabora con instalaciones y aspectos organizativos, pero la decisión sobre la continuidad corresponde a los responsables del proyecto.





La funcionaria confirmó que este martes ya no se desarrollarían más actividades, aunque al momento de sus declaraciones todavía no había una resolución definitiva sobre las jornadas siguientes.

“Si uno no tiene las condiciones dadas para brindarles seguridad a nuestros alumnos, es muy difícil seguir adelante”, advirtió.





La Estudiantina lleva 19 años de realización periódica y reúne a estudiantes de distintos establecimientos educativos en actividades deportivas y recreativas. Ahora, el episodio abrió un interrogante sobre la continuidad de la edición 2026, mientras la investigación deberá establecer las circunstancias que originaron la pelea y las responsabilidades correspondientes.