Frustraron una fuga de presos durante una requisa en Misiones: habían limado los barrotes

La revisión de una celda en la Comisaría Primera de Eldorado permitió detectar un presunto intento de fuga protagonizado por siete detenidos que permanecían alojados en el pabellón C . Los agentes hallaron daños en dos barrotes y en las mallas de protección del sector, según la información proporcionada por la Policía de Misiones .

El hallazgo se produjo este martes durante una inspección de seguridad a cargo del personal de custodia . Al revisar las instalaciones, los efectivos observaron que dos barrotes tenían marcas compatibles con el uso de una herramienta de desgaste y que parte de las protecciones metálicas había sido cortada.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio , los siete internos fueron identificados como presuntos participantes de la maniobra . Todos se encontraban detenidos de manera preventiva o procesados en expedientes vinculados con delitos contra la propiedad y contra las personas. Por orden judicial, fueron notificados de una nueva causa por tentativa de evasión .

La condición de las estructuras fue incorporada a las actuaciones judiciales. Además, se solicitó la participación de la División Criminalística , que deberá realizar las pericias correspondientes sobre los barrotes, las mallas y cualquier elemento que pueda aportar datos a la investigación.

Tras detectar los daños, las autoridades ordenaron una requisa exhaustiva en el área de alojamiento. El operativo contó con la intervención de efectivos de la División Infantería, del Comando Radioeléctrico Este y de la propia comisaría.

El procedimiento buscó verificar las condiciones de seguridad del pabellón C y revisar los espacios utilizados por los detenidos. También permitió reforzar la custodia mientras se avanzaba con las primeras medidas del expediente por el intento de evasión.

La participación de distintas unidades respondió a la necesidad de asegurar el sector y evitar que las alteraciones detectadas derivaran en una fuga. La información disponible no indicó que alguno de los internos hubiera logrado salir de su lugar de detención ni que se hayan registrado personas lesionadas durante el operativo.

Los siete detenidos continuarán a disposición de la Justicia por las causas que ya tenían en trámite . A esos procesos se agregará la investigación por tentativa de evasión , una figura que se analiza a partir de las modificaciones encontradas en la celda y de la presunta intervención conjunta de los alojados en ese pabellón.

La semana pasada, pero en Jujuy , unos delincuentes se escurrieron por el hueco de una celda y se dieron a la fuga. Luego, cruzaron la frontera hacia Bolivia, donde fueron recapturados tras permanecer apenas diez horas prófugos.

El episodio ocurrió el pasado lunes 5 de octubre y parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el interior del edificio. Ahora, las autoridades trabajan para determinar si los detenidos utilizaron algún producto de limpieza para untarse en sus cuerpos y, así, poder escurrirse entre los barrotes.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo uno de los detenidos se acerca a las rejas, se agacha y comienza a deslizar su cuerpo por un estrecho espacio de la puerta hasta conseguir atravesarlo . Una vez fuera de la celda, el hombre derramó una sustancia de color blanco sobre el piso de la dependencia, mientras que su compañero imitaba sus movimientos para acompañar en la huida.

Ante la consulta de Infobae , desde la fuerza federal no pudieron confirmar ni rectificar hasta el momento que los detenidos hayan utilizado un producto de limpieza -como jabón líquido o detergente- para untar sus cuerpos y así facilitar la salida por el hueco de la celda.

Apenas unos segundos después, un efectivo de Gendarmería aparece en el mismo sector, cuando los hombres ya habían escapado. Tras advertir la evasión, Gendarmería Nacional emitió una alerta y se activó un operativo de búsqueda que involucró a las fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

Según informó el medio local Jujuy al Día, el intercambio de información entre las autoridades de ambos países permitió reconstruir la ruta de escape y establecer que los prófugos habían cruzado hacia Villazón, la ciudad boliviana ubicada frente a La Quiaca.

El operativo quedó a cargo de efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial de Villazón, quienes lograron localizar a los dos hombres en la vía pública.

Fuente: Infobae