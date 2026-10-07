Frustraron la entrega de un teléfono celular al consultor Fernando Cerimedo en la cárcel de Bolivia donde está detenido

Un teléfono celular que pretendía ser entregado al consultor argentino Fernando Cerimedo en la cárcel de Choncocoro , donde está detenido por tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller y posible enriquecimiento ilícito, fue decomisado por agentes del Servicio Penitenciario de Bolivia.

El coronel Aldrin Cordero, director Nacional de Seguridad Penitenciaria, y el gobernador del penal, Edgar Espinoza, confirmaron el secuestro del celular y que la intención era que llegue a las manos de Cerimedo.

"A través de la información y recopilación que se tiene, se ha podido establecer que un privado de libertad, que se dedica a la venta de comidas y también de facilitar la alimentación para algunos privados de libertad, ha tratado de introducir un equipo móvil de comunicación a uno de estos privados, vale decir , al señor Cerimedo" , señaló Espinoza.

Cerimedo está detenido preventivamente en Bolivia desde agosto, tra s un ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja , la consultora política Nadia Beller.

Por este caso, el argentino fue acusado por la justicia de Bolivia de "tentativa de feminicidio" , como supuesto autor intelectual del ataque y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

El argentino cumplió inicialmente la detención preventiva en la prisión de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, pero en septiembre la Justicia ordenó su traslado a Chonchocoro, dentro de la causa por enriquecimiento ilícito.

Según fuentes penitenciarias, no existe vínculo entre Cerimedo y el hombre que estaba escondiendo el celular durante una requisa de las autoridades.

Tras el hallazgo del dispositivo, se inició un sumario para determinar las responsabilidades.

El director de la cárcel también señaló que se está investigando cómo llegó el dispositivo hasta el hombre que iba a dárselo a Cerimedo y no descartó que se haya intentado utilizar algún mecanismo de ingreso irregular, como encomiendas, productos o familiares.

El argentino era uno de los principales asesores del presidente boliviano Rodrigo Paz y fue detenido el 18 de agosto por la policía en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba viajar a Buenos Aires, luego de su posible vinculación con el ataque a tiros contra su expareja Nadia Beller, quien lo acusó del atentado.

Beller recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres vestidos como repartidores participaron del ataque y escaparon después del hecho. La investigación busca determinar quién ordenó el ataque y q ué relación tiene Cerimedo con el atentado.

El consultor argentino fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días imputado por el presunto delito de "feminicidio en grado de tentativa"

La Fiscalía boliviana también le abrió otra investigación de oficio a Cerimedo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y además afronta una tercera investigación por violencia familiar y doméstica , por lo que fue derivado a la cárcel de Chonchocoro, de mayor seguridad.

Fuente: Clarín