Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan este jueves en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Argentina, empataron 0 a 0. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Meng ã o se consolidó como uno de los cuatro mejores de América porque sacó a Independiente del Valle en cuartos de final, gracias al triunfo por 2 a 0 en Ecuador y el empate 1 a 1 de la vuelta en el Maracaná. El Pincha, por su parte, avanzó luego de eliminar a Corinthias por 2 a 1 en el resultado global. En la ida, en La Plata, empataron 1 a 1, y en la revancha, en Brasil, el club argentino se quedó con la victoria por la mínima diferencia.

Previo al cruce de ida de este certamen, que se jugó el jueves 15 de octubre en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, se vieron las caras en la etapa de grupos del torneo en curso. En la Argentina, empataron 1 a 1 por los goles de Guido Carrillo -E- y Luiz Araújo -F-, y en Brasil Flamengo se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Pedro. El antecedente más reciente en una serie de eliminación directa era del año pasado, en los cuartos de final de la Libertadores, con triunfo de los brasileños por penales tras el 1 a 1 global.

El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Libertadores 2026, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

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Fuente: La Nación