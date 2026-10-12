Fenómeno El Niño en Argentina: niveles de agua al límite, primeros evacuados y ciudades en alerta por más lluvias en el norte del litoral

Recientemente, varias localidades de Entre Ríos y Corrientes sufrieron las consecuencias de las fuertes crecidas de los ríos Uruguay y Paraná en medio del fenómeno El Niño en el país. Las centrales hidroeléctricas advierten que el alerta hidrológico puede continuar e intensificarse en los próximos días como consecuencia de las precipitaciones en las cuencas altas.

En las últimas horas, la alarma se extendió principalmente en Concordia , Entre Ríos. A causa de las inundaciones en el lugar, hasta el domingo ya fueron evacuadas siete familias : cuatro de ellas -12 adultos y 10 menores- a un centro de evacuados. Las tres familias restantes fueron llevadas a casas de familiares, según informó el Municipio de Concordia.

El último informe que brindó el Comité Operativo de Emergencias (COE) de la ciudad entrerriana destacó que hasta el lunes a las 3 de la tarde la cota máxima del puerto no superará los 11,80 metros , y que la tendencia del río Uruguay se mantendrá estable.

No obstante, las proyecciones hidrológicas prevén un escenario más complejo para toda la región del litoral.

Según explica a Clarín el meteorólogo Marcelo Madelón, habrá más lluvias concentradas en esta zona : Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este del Chaco, el este de Formosa y en los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur en Brasil.

“Todos coinciden con los nacientes de los ríos de la Cuenca del Plata por eso se espera que, más allá de las grandes crecientes que tenemos en este momento, aumenten mucho más el caudal ”, señaló el meteorólogo.

En esta línea, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó que la evolución de índices climáticos publicados por organismos vinculados con la previsión del fenómeno El Niño “hace prever con un grado de probabilidad alto, que durante el trimestre octubre - diciembre 2026 podrían verificarse eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas ”.

Según indicó la entidad, se prevén además “precipitaciones de variada intensidad” para este lunes.

Y que los pronósticos de los centros especializados coinciden en acumulados de entre 20 y 80 mm promedio en gran parte de la cuenca, principalmente en la del río Iguazú y de aporte directo al embalse, y localmente en torno a 120 mm en el escenario más lluvioso .

Por otra parte, la EBY informó que "los caudales afluentes a Yacyretá se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (40%)".

Y advirtieron que como consecuencia de las precipitaciones ocurridas entre el sábado 10 y madrugada del domingo 11, principalmente en la cuenca del río Iguazú, donde los valores acumulados superaron en alrededor cinco veces lo pronosticado , y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá , las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes.

Por otra parte, el último informe oficial de crecida del Río Uruguay, emitido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), alerta a las localidades aguas abajo de la represa de Salto Grande sobre los niveles que alcanzará el río debido a un fuerte caudal de erogación.

Señala que la represa está liberando una gran cantidad de agua, estimando un caudal evacuado de entre 18.000 y 18.500 m³/s hasta la tarde de este lunes. En las ciudades inmediatamente pegadas a la represa -es decir, Concordia y Salto-, añade que los niveles máximos se mantendrán estables por debajo de los 11,80 y 12,10 metros respectivamente.

Sin embargo, el punto más crítico del informe apunta a “las alturas esperadas para la erogación pronosticada”: utiliza un código de colores (amarillo para alerta, rojo para evacuación) para advertir el impacto en los diferentes puertos .

Según el análisis la situación más complicada se prevé en Puerto Boca del Gualeguaychú, en donde la altura estimada alcanza exactamente el nivel de evacuación estipulado: 3,10 metros .

Se proyecta en el mismo informe que durante las próximas horas otros tres puertos importantes superen su nivel de alerta .

En Colón , el nivel de alerta es 7,10 metros, pero el cálculo de alcance previsto es de 7,70 metros. No obstante, seguiría por debajo de la medida prevista de evacuación, que se coloca en 7,90 metros.

“En este momento el río se encuentra en 7,46 metros con tendiente a la baja. En nuestra ciudad la altura de alerta es 7,90. Recién a los 8 metros comienza a interferir con las primeras viviendas . Tenemos relevamientos de cada una de esas viviendas y vecinos y un dispositivo preparado si es necesaria la evacuación”, dijo a Clarín José Luis Walser, intendente de Colón. Aclaró que, por el momento, no hay evacuados en la localidad .

En Paysandú , por su parte, puede alcanzar los 6,70 metros , muy por encima de su nivel de alerta, que es 4,39 metros; y muy cerca del de evacuación, que es 6,89 metros.

En Concepción del Uruguay llegará a 6,10 metros, por encima de los 5,30 metros del nivel de alerta; lejos aún del nivel de evacuación en 6,30 metros.

Aunque el informe indica que el río tenderá a estabilizarse de momento en los valores actuales, variará de forma local según el comportamiento de los vientos y la resistencia que oponga el Río de la Plata en la desembocadura.

También advierte que sigue lloviendo en la cuenca alta , lo que significa que aunque la situación actual esté medida es probable que la represa de Salto Grande aumente la erogación de agua en los próximos días si los embalses del norte siguen llenándose.

En tanto, el temporal también se sintió con fuerza en Paso de los Libres , en Corrientes, en donde 31 personas debieron dejar sus casas y fueron reubicadas en el Regimiento de Infantería de Monte 5, en donde funciona un centro de evacuación.

El río alcanzó los 9,18 metros, y superó la cota de evacuación que se encuentra en 8,50 metros , según el Instituto Nacional del Agua (INA).

Por otra parte, en Monte Caseros hubo interrupciones en el servicio de suministro eléctrico. Además, se suspendió el servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay, y se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial. En Alvear el río llegó a los 10 metros y superó también el nivel de alerta.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín