Femicidio en La Plata: el hijo de la víctima sigue en Jujuy y sus tías piden que vuelva con su familia materna

La familia de Gabriela Martínez , la mujer de 39 años que fue asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata , inició gestiones judiciales para recuperar a su hijo de un año y medio, quien permanece en Jujuy al cuidado de una tía paterna. El pequeño había sido llevado a esa provincia por su padre, José Martín Burgos , quien continúa detenido por el femicidio.

A casi una semana del crimen que sacudió a la capital bonaerense, las hermanas de la víctima reclamaron que el menor sea regresado desde el norte del país. Según contaron, ya recurrieron a abogados para avanzar con las medidas necesarias y pedir que quede bajo su cuidado.

“ Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente ”, afirmó Joana Martínez, hermana de Gabriela, en declaraciones al programa Hechos y Derecho , de FM Keops. Actualmente, el pequeño estaría bajo el cuidado de la hermana de Burgos.

Según la información obtenida por el medio platense 0221 , las hermanas de Martínez no tenían vínculo previo con los familiares paternos, por lo que conocieron el estado de salud del pequeño a través de la Policía. En esa oportunidad, el menor fue revisado y se encontraba en buenas condiciones.

No obstante, la familia materna busca que vuelva a la ciudad para permanecer cerca de las personas con las que convivió durante buena parte de su corta vida. A pesar de esto, advirtieron que la mujer no estaría dispuesta a entregar al menor.

Por otro lado, las hermanas de la víctima contaron que había sido madre por primera vez. Además, señalaron que mantenía una relación muy cercana con su hijo, quien celebró su primer cumpleaños en La Plata.

A pesar de esto, describieron que la relación entre Martínez y Burgos duró alrededor de 15 años, pero estuvo atravesada por celos, manipulación y aislamiento. “ Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja” , recordó una de ellas al referirse a las dificultades que tenía Gabriela para mantener contacto con su entorno.

En línea con esto, contaron que la pareja había residido antes en Tierra del Fuego y se había instalado unos tres meses atrás en la vivienda de barrio Hipódromo, donde fue hallado el cuerpo de la mujer. El hallazgo se produjo el jueves pasado, luego de que Burgos confesara el crimen ante la Policía de forma espontanea.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el principal acusado del femicidio ocurrió el lunes 12 de octubre. Después de que se concretara el asesinato, el hombre contó que salió de la vivienda junto al hijo de ambos y viajó a Jujuy.

Allí dejó al nene bajo el cuidado de una familiar y, más tarde, emprendió el regreso a La Plata. Fue así que, recién tres días después del hecho, se presentó en la Comisaría Segunda y reconoció haber matado a Martínez.

A partir de esa declaración, los efectivos fueron hasta la casa de 39 entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo. Según los indicios, la víctima tenía signos compatibles con una asfixia . No obstante, no se dieron mayores detalles para preservar la investigación.

Desde ese momento, la causa está a cargo de María Eugenia Di Lorenzo , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata. Por su parte, Burgos quedó detenido luego de presentarse ante la Policía y reconocer el hecho. Este sábado fue citado a declarar, pero el acusado se negó a responder las preguntas de la fiscal.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, las pericias en la vivienda y el análisis de los testimonios que ya fueron incorporados al expediente. Esas medidas deberán establecer las circunstancias de la muerte y precisar la fecha en la que ocurrió el femicidio.

Fuente: Infobae