Este jueves se conoce si destituyen al juez federal acusado de pedir una coima para dictar un fallo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dará a conocer este jueves si destituye al juez federal de Rosario Gastón Salmain por haber pedido una coima para dictar un fallo y por mentir en su currículum o si rechaza la acusación.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tribunal dará el veredicto a las 9:30 horas y para una destitución se requieren cinco votos de los siete integrantes del jurado. La destitución implica que pierde el cargo de juez y en el caso de Salmain que quede detenido en prisión domiciliaria por una causa penal en la que tiene dictada la aprehensión que no se cumple por sus fueros.

Si no se llega a ese número o se rechaza la acusación, Salmain volverá a ocupar el cargo de juez en el que fue suspendido en junio pasado cuando el Consejo de la Magistratura lo envió a juicio político.

La Fiscalía, integrada por el senador nacional Luis Juez , la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña en representación del Consejo, pidió hace dos semanas en su alegatos que Salmain sea destituido por mal desempeño. En tanto, los abogados del magistrado acusado, Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira , que se rechace la imputación.

La decisión estará a cargo de los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral , la abogada Ana Fernández , los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria) y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).

El mismo tribunal ya intervino en otros dos juicios políticos. En agosto pasado destituyó al juez federal de Mar del Plata Alfredo López por la publicación de expresiones de odio y contenido judeófobo en sus redes sociales y en septiembre rechazó la acusación contra el magistrado federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava por violencia contra sus empleados.

Salmain está acusado de dos hechos. El primero porque cuando se presentó a concursar para el actual cargo omitió informar que 2002 fue echado del Poder Judicial por ofrecer dinero para arreglar sorteos de causa. Y el segundo porque como juez federal de Rosario pidió una coima para dictar un fallo por el que el fideicomiso "Attila" pueda comprar 10 millones de dólares a precio oficial cuando regía el cepo cambiario.

La Fiscalía consideró probados los dos hechos y pidió su destitución. “Su permanencia en el cargo resulta incompatible con la exigencia para conservar el legítimo ejercicio de la magistratura” , señaló Barroetaveña al cerrar su alegato.

El senador Juez sostuvo que cuando se presentó a concursar para magistrado Salmain deliberadamente no declaró que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "¿Por qué Salmain obvió su paso por la justicia? Porque si lo hacía tenía que acompañar si tenia sanciones. Y para eso tenía que pedir el certificado a la Cámara de la Seguridad Social, la misma Cámara que lo había denunciado penalmente. Estaba rindiendo para juez no para repositor de un supermercado”, sostuvo el senador y lo calificó como "gran evasor de cumplimientos legales".

Sobre el pedido de coima para dictar un fallo, la Fiscalía dio crédito al testimonio del arrepentido que dijo que gestionó con Salmain un fallo judicial a cambio de un soborno. Se trata del financista Fernando Whpei . “Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial", contó el arrepentido en un tramo de su declaración.

La defensa pidió que se rechace la acusación. En su alegato, el abogado Castro Bianchi sostuvo que el fallo que dictó a favor de Attila es similar a muchos otros que resolvieron distintos juzgados del país y calificó de "mentiroso" a Whpei. "No está demostrado que se haya reunido con el arrepentido" , sostuvo y citó el testimonio de un perito sobre la ubicación de las antenas. También recordó que Salmain denunció por falso testimonio a Whpei.

Los abogados también rechazaron la acusación por mentir en el curriculum. Sostuvieron que cuando Salmain se presentó a concursar el reglamento establecía que la obligación era dar a conocer los antecedentes de los últimos 10 años. Y que la cesantía de Salmain había sido anterior.

"Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que me encontraba en condiciones y con la experiencia para el cargo. Intenté ser el mejor juez que pude ser", le dijo Salmain a los jurados. "Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Probablemente yo me caí pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando", concluyó. Este jueves se conocerá la decisión.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín