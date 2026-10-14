Entró a una página falsa del banco, le robaron casi $3 millones y la Justicia ordenó pagarle más de $22 millones

NACIONALES





Una mujer sufrió el robo de $2.910.720 luego de ingresar sus datos personales y claves de seguridad en una página falsa que imitaba la de su banco. El caso llegó a la Justicia en La Plata, que responsabilizó a la entidad bancaria por no detectar las operaciones sospechosas y ordenó una indemnización superior a los $22 millones, más intereses.

El episodio ocurrió en diciembre de 2022, cuando la víctima intentó ingresar a su cuenta bancaria desde una computadora. Sin advertir que se trataba de un sitio fraudulento, introdujo su usuario, contraseña y token de seguridad.

Después de ingresar los datos, la página le indicó que la sesión había vencido o que la información era incorrecta. La mujer cerró el sitio sin sospechar que había sido víctima de una estafa.

Horas más tarde, intentó realizar una compra que fue rechazada por falta de fondos. Al revisar sus cuentas, descubrió siete transferencias a destinatarios desconocidos y otro movimiento interno que no había autorizado. En total, le habían sustraído $2.910.720.

La víctima realizó la denuncia y reclamó al banco la devolución del dinero, pero la entidad rechazó el pedido. Su argumento fue que la propia clienta había ingresado sus credenciales en una página externa y que, por ese motivo, no correspondía responsabilizarla.

Qué tuvo en cuenta la Justicia

El caso fue analizado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 13 de La Plata. Tras evaluar las pruebas, el tribunal consideró que el banco no había adoptado las medidas necesarias para detectar los movimientos sospechosos.

Entre los elementos considerados se destacó que las transferencias se realizaron a múltiples destinatarios con los que la mujer no tenía operaciones previas. Además, pese a la cantidad de movimientos y los montos transferidos en un período breve, el sistema no bloqueó las transacciones.

La entidad tampoco aportó información técnica suficiente para demostrar cómo se habían producido los accesos a las cuentas de la clienta.

Finalmente, la Justicia ordenó indemnizar a la mujer con $22.910.720, más intereses, en concepto de dinero sustraído, daño moral y daño punitivo.