Engañó a un hombre con la devolución de un motor de lancha, lo mató y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Un hombre de 27 años fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio agravado de Gustavo René Barrios , ocurrido en febrero de 2022 en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe . El imputado, José Marcos Cubilla , admitió su responsabilidad penal y aceptó la pena acordada en un procedimiento abreviado.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la ciudad de Santa Fe , donde se resolvió el caso sin llegar a un debate oral convencional. La investigación estuvo a cargo del fiscal Andrés Marchi, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La reconstrucción del hecho indicó que Barrios fue atraído al sitio donde ocurrió el ataque mediante una maniobra previa de engaño. De acuerdo con la Fiscalía, Cubilla empleó una identidad falsa para contactarlo a través de WhatsApp y coordinar una supuesta devolución de un motor de lancha que había sido robado.

El homicidio se produjo minutos después de las 21:30 del sábado 19 de febrero de 2022 . El punto de encuentro fue en inmediaciones de Calle 27, entre Calle 18 y Pasaje 16 , en la localidad de Sauce Viejo.

Según expuso Marchi durante la audiencia, Barrios había sido citado por el condenado luego de una conversación por mensajería . La propuesta consistía en entregarle un motor de lancha que, de acuerdo con la versión transmitida a la víctima, había sido sustraído.

El fiscal sostuvo que el contacto fue establecido bajo una identidad que no correspondía a Cubilla. Esa maniobra permitió organizar la reunión y trasladar a Barrios hasta el lugar donde, según determinó la investigación, se concretó el ataque.

Cuando la víctima llegó a la zona acordada, recibió un disparo por la espalda. “Cuando Barrios llegó al lugar, el condenado le disparó por la espalda con un arma de fuego y le quitó la vida”, afirmó Marchi al describir la secuencia atribuida al acusado.

Uno de los aspectos centrales de la pesquisa fue el análisis de los dispositivos y las comunicaciones vinculadas al caso . El fiscal indicó que las pericias efectuadas sobre teléfonos celulares permitieron avanzar en la identificación de las personas relacionadas con las líneas usadas durante los intercambios previos al crimen.

Para ello, la Fiscalía solicitó informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , conocida como DAJuDeCO . A partir de esas respuestas, los investigadores pudieron determinar quiénes eran los titulares de números telefónicos asociados a la causa.

Marchi señaló que también se revisaron publicaciones e imágenes disponibles en redes sociales. Ese trabajo permitió, según explicó, vincular al condenado con el perfil falso utilizado para comunicarse con Barrios.

El análisis incluyó fotografías de vehículos ofrecidos desde esa identidad. De acuerdo con la acusación, las imágenes mostraban un entorno en el que aparecían objetos que también podían observarse en el chat utilizado para engañar a la víctima.

“Llevamos adelante un minucioso análisis de imágenes en redes sociales, que permitió individualizar al condenado utilizando una identidad falsa” , sostuvo el fiscal. Esa información fue integrada con declaraciones testimoniales y otros elementos reunidos durante la investigación.

Los familiares de Gustavo René Barrios fueron informados sobre las etapas del proceso y expresaron su acuerdo con la resolución alcanzada .

Fuente: Infobae