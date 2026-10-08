Encontraron muerto a un suboficial de 26 años en la Base Aérea de Morón

Un suboficial de la Fuerza Aérea apareció muerto en la Base Aérea Militar de Morón, confirmó de manera oficial esa fuerza. El joven, de 26 años, habría muerto mientras prestaba servicio.

Se trataba de Martín Javier Leguiza , quien residía en la misma localidad bonaerense donde está ubicada la base, pero era oriundo de Río Tercero , Córdoba , de acuerdo con el medio local La Voz.

Sus compañeros dieron con su cuerpo durante la tarde de este miércoles en las instalaciones de la base. Según reveló Primer Plano Online , momentos antes del hallazgo, el joven les sugirió que descansaran mientras él vigilaba la garita. Al notar su ausencia, lo buscaron y lo encontraron sin vida junto a su arma reglamentaria .

Ante el trágico hecho, la Fuerza Aérea informó a través de un comunicado que se activaron los " protocolos correspondientes " para esta clase de situaciones.

Además, indicaron que "la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso".

"Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso", cerró el texto compartido en redes sociales.

La causa quedó bajo la órbita de la División Unidad Operativa Federal Morón de la Policía Federal . Interviene el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez , junto a la Secretaría N° 5.

Como medida judicial, se ordenó el secuestro del teléfono celular del fallecido. Además, las autoridades tomarán declaraciones testimoniales a todo el personal que se encontraba presente en la base militar al momento del hecho.

Fuente: Clarín