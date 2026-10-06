En 1860, Bartolomé Mitre alquiló una casona construida en 1785 donde vivió 46 años: hoy es un museo en pleno centro de CABA

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires , una antigua fachada sobre la calle San Martín 336 guarda los secretos de la vida política y cultural de Bartolomé Mitre . Ahí, el expresidente alquiló una casona colonial construida en 1785, que se transformó en su hogar, despacho y centro de reuniones históricas.

Mitre se mudó a la vivienda junto a su esposa, Delfina Vedia, y sus hijos entre 1859 y 1860, cuando todavía no era presidente y la propiedad no le pertenecía. El edificio, con su típico diseño colonial de patios, galerías y aljibe, fue testigo de decisiones trascendentales y de la vida cotidiana de una familia marcada por la historia.

Durante su mandato entre 1862 y 1868, Mitre utilizó la casona como residencia presidencial , en una época en la que el país aún no contaba con una vivienda oficial para el jefe de Estado. Por sus salas circularon figuras como Justo José de Urquiza , Santiago Derqui , Domingo Faustino Sarmiento , Julio Argentino Roca y Carlos Tejedor .

El 9 de julio de 1860, la casa fue sede de una reunión clave entre Mitre, Urquiza y Derqui, en pleno proceso de organización nacional. Los patios y habitaciones que hoy recorren los visitantes fueron escenario de acuerdos y discusiones en una Argentina convulsionada por conflictos internos.

Al finalizar su presidencia, Mitre no tenía recursos para comprar la vivienda. Un grupo de vecinos y admiradores organizó una colecta popular que permitió adquirir la propiedad y regalársela en reconocimiento a sus servicios al país. Así, el expresidente pasó de inquilino a dueño de la casa donde ejerció parte de su gestión.

La pasión de Mitre por la investigación histórica lo llevó a instalar en la casona un archivo, una mapoteca y una biblioteca de más de 40.000 volúmenes , dedicada principalmente a la historia y la geografía de América. Su hijo, Emilio Mitre , diseñó un sector especial para la Biblioteca Americana , donde se conservaron libros, mapas, manuscritos y documentos fundamentales.

Entre los tesoros de la colección se encuentran documentos de José de San Martín , el archivo de Manuel Belgrano y papeles sobre las Invasiones Inglesas, lo que convirtió a la vivienda en un centro clave para el estudio del pasado argentino.

La casona también fue sede de la Junta de Historia y Numismática Americana, antecedente de la actual Academia Nacional de la Historia. Allí se entrelazaron la vida familiar, política, periodística e intelectual de Mitre.

Tras su muerte el 19 de enero de 1906, la familia entregó al Estado muebles, documentos y objetos conservados en la propiedad. En 1907, la casa abrió sus puertas como Museo Mitre y, en 1942, fue declarada Monumento Histórico Nacional .

Hoy, rodeada de edificios modernos, la antigua vivienda permite recorrer el comedor familiar, la vajilla con el monograma presidencial, los escritorios, dormitorios y bibliotecas. El lugar sigue siendo testigo de una época en la que fue hogar, residencia presidencial, archivo, redacción periodística y, finalmente, museo.

Fuente: TN