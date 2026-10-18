El pronóstico del tiempo para este domingo 18 de octubre en todo el país: cómo estará el tiempo en el Día de la Madre

En el marco de un fin de semana que repuntó luego de la inestabilidad que produjeron los efectos de El Niño , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este domingo 18 de octubre en todo el país, día en el que se celebra el Día de la Madre , y detalló cómo seguirán las condiciones a partir del lunes. Además, advirtió que no rigen alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en la franja central del país se espera un brusco descenso de la temperatura . Lo mismo se proyecta para las regiones del Cuyo y el noroeste, donde no se descarta que las temperaturas mínimas sean de un dígito durante toda la jornada.

Aún así, pese a que el Día de la Madre se presenta dentro de un escenario más cerca de lo invernal que lo primaveral, en casi todas las provincias de la Argentina reaparecerá el sol entre el mediodía y la primera tarde .

Al mismo tiempo, el organismo anticipó el regreso de las nevadas en los picos más altos de Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja , aunque, de todos modos, los fenómenos no constituyen un riesgo para el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

El SMN también anticipó que la región más inestable durante la jornada dominical es el Litoral. Tanto en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa se espera cielo nublado, aunque con apariciones intermitentes del sol, mientras que la probabilidad de chaparrones es inferior al 10%. En esa región del país, la amplitud térmica será considerable: durante la mañana habrá mínimas de entre 6 y 14°C, mientras que las máximas pueden rozar los 30°C. Tanto para el lunes como el martes, la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas está descartada.

Finalmente, la Patagonia también es parte de las zonas comprendidas por las temperaturas gélidas. Para las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se prevé una mañana de domingo con mínimas por debajo de los 10°C, y la probabilidad de caída abundante de nieve es del 0%.

El organismo nacional también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en donde las condiciones se mantendrán similares a los últimos días, con tiempo fresco pero cielo parcialmente despejado e incluso apariciones momentáneas de sol .

En la ciudad de Buenos Aires , la mínima comenzó en 7°C y la máxima llegará a los 16 grados , mientras que la probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada y el cielo estará predominantemente soleado desde el mediodía.

Para el lunes tampoco se prevén precipitaciones y el sol aparecerá de a intervalos. Aún así, se espera una jornada mucho más recompuesta , con mínimas que pueden ascender a los 10° C.

En la provincia de Buenos Aires , en tanto, se espera un panorama similar, con una máxima de 15 grados y una mínima que fue de 9°C . El cielo soleado predominará durante toda la jornada y se esperan vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, la probabilidad de precipitaciones está descartada .

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 10°C en Catamarca ; 23°C y 9°C en Chaco ; 17°C y 8°C en Chubut ; 18°C y 8°C en Córdoba ; 23°C y 7°C en Corrientes ; 19°C y 13°C en Entre Ríos ; 25°C y 16°C en Formosa ; 15°C y 9°C en Jujuy ; y 16°C y 8°C en La Pampa .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 11°C en La Rioja ; 15°C y 9°C en Mendoza ; 24°C y 16°C en Misiones ; 18°C y 9°C en Neuquén ; 17°C y 7°C en Río Negro ; 14°C y 9°C en Salta ; 18°C y 12°C en San Juan ; 18°C y 10°C en San Luis ; 19°C y 8°C en Santa Cruz ; 19°C y 14°C en Santa Fe ; 20°C y 15°C en Santiago del Estero ; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego ; y 21°C y 11°C en Tucumán .

Fuente: La Nación