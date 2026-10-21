El posteo de Leonel Flores contra Vasco da Gama que después borró y el reto que recibió de Arruabarrena

Boca Juniors estaba obligado a ganar en Brasil y ganó. Consiguió un gran triunfo 3-1 en el partido de vuelta contra Vasco da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana . Los goles fueron de Di Lollo, Merentiel y Paredes . Ni bien se fueron a los vestuarios y aún en caliente, el delantero Leonel Flores hizo un posteo en las redes sociales que no pasó desapercibido, aunque unos minutos después lo borró.

Después del partido de ida, en el que Vasco ganó 1-0 en la Bombonera , el futbolista brasileño Thiago Mendes publicó una imagen en Instagram realizada con inteligencia artificial en la que simulaba romper el escudo de Boca. El posteo se viralizó en redes y causó críticas por parte de la hinchada azul y oro. Si bien el volante borró la foto y pidió disculpas, en el Xeneize no perdonaron su acción .

Fue justamente por esa foto, que Flores, de 19 años, compartió una imagen similar ni bien Boca concretó su triunfo en Brasil . Luego de unos minutos lo borró, pero nuevamente el posteo se viralizó y generó más controversia.

Incluso, Flores recibió un llamado de atención de parte del técnico xeneize Rodolfo Arruabarrena , quien en conferencia de prensa dijo: “ Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito ”.

Leonel Flores no fue el único que tuvo una respuesta para Thiago Mendes por esa publicación. Ni bien finalizó el partido, Ángel Romero, junto a otros jugadores, interceptaron interceptaron a Mendes para reclamarle por la burla . “Rompelo ahora, dale. La con... de tu madre”, le gritó el delantero, en referencia a la imagen, mientras otros futbolistas de Vasco da Gama lo empujaban.

"RASGA AGORA" 😱 O Romero cobrou o Thiago Mendes após o jogo e o clima esquentou! Após a vitória do Vasco no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, o volante do Cruzmaltino republicou uma arte em que ele aparecia rasganto o escudo do clube argentino.… pic.twitter.com/EpKXR10bD0

Ya en zona mixta, Romero fue consultado sobre este tema y explicó: “ Hay que respetar la camiseta ; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta. Pero sobre todo la de Boca que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir ”.

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Fuente: La Nación