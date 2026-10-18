El PJ hizo actos divididos por el Día de la Lealtad y hubo una masiva movilización a San José 1111 por Cristina Kirchner

El peronismo llevó a cabo este sábado distintos actos por el Día de la Lealtad, en una fecha en la que el Partido Justicialista (PJ) volvió a reclamar por “la libertad” de la expresidenta Cristina Kirchner y el “fin de su proscripción”, ante la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria desde junio de 2025 por la condena en la causa Vialidad.

Después de los actos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner , llevaron adelante en Chaco y La Matanza, respectivamente, una nutrida columna de militantes se movilizó hasta el departamento de San José 1111 , donde Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria.

La exmandataria salió al balcón pasadas las 17 y saludó a la militancia, que se había reunido en esa zona del centro porteño pasadas las 15. Antes, el Sindicato de la Carne la había agasajado con un asado .

“Hace 81 años, el pueblo argentino escribió una de las páginas más luminosas de su historia política. El 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a sus cargos por un sector de las Fuerzas Armadas que no toleraba lo que había hecho desde la Secretaría de Trabajo y Previsión: reconocer a los trabajadores como sujetos de derechos. Días después fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Creyeron que, apartando al líder, apagarían la esperanza. Se equivocaron”, expresó el PJ en un comunicado.

Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia. pic.twitter.com/FIRbRj1zmc

Y prosiguió: “En la madrugada del 17 de octubre, desde los frigoríficos de Berisso y Ensenada, desde las fábricas de Avellaneda, Lanús y todo el conurbano, miles de trabajadoras y trabajadores comenzaron a caminar hacia la Plaza de Mayo. Cruzaron el Riachuelo como pudieron cuando les levantaron los puentes. Exigían la libertad de Perón. Y no se fueron hasta conseguirla. Cerca de la medianoche, Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada a un pueblo que se había hecho protagonista de su propio destino. Ese día nació el peronismo y los peronistas lo celebramos como Día de la Lealtad”.

“Aquella no fue la última vez que el poder intentó silenciar al movimiento nacional. Durante dieciocho años, tras el golpe de 1955, el peronismo fue proscripto, su líder exiliado y hasta su nombre prohibido. Pero la voluntad popular, organizada y perseverante, logró lo que parecía imposible: el regreso de Perón a la Argentina”, consignó el texto difundido por la mañana.

El PJ comparó así la detención de Perón con la de la expresidenta . “Hoy la historia vuelve a interpelarnos. Cristina Fernández de Kirchner, primera y única mujer electa y reelecta presidenta de la Nación, por la voluntad soberana del pueblo argentino, se encuentra detenida en San José 1111 donde padece un régimen de visitas restringido que ni siquiera se aplica a los narco traficantes o a los condenados por delitos de lesa humanidad”, señalaron desde el peronismo.

Y cerró: “Todo ello tras una condena sin pruebas, en la que se torció el derecho y se falsificaron los hechos, por parte de un tribunal cuyo presidente jugaba el futbol en la quinta de Mauricio Macri con el Fiscal que acusaba. Esa condena le impone, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, siendo este el verdadero objetivo de la persecución y no la condena principal”.

Las celebraciones por el Día de la Lealtad expusieron, una vez más, la interna en el peronismo dado que hubo actos separados.

Por un lado, Kicillof, perfilado como potencial candidato a presidente en 2027, organizó un acto propio en La Matanza, el bastión provincial del peronismo. Allí estuvo junto a la vicegobernadora, Verónica Magario , y el intendente del municipio, Fernando Espinoza , hoy alineado con el mandatario provincial.

Estuvieron funcionarios del Ejecutivo provincial y local, intendentes bonaerense afines, representantes de gremios, como la CGT, las CTA, dirigentes y militantes.

En su alocución, Kicillof evitó confirmar su candidatura para el año que viene. “El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir y cuenten conmigo para que consigamos el objetivo que es derrotar esta pesadilla en las urnas” , deslizó.

Aprovechó, además, para apuntar contra la política económica del presidente Javier Milei y su alineamiento con Estados Unidos e Israel. “Acá lo que tenemos que hacer es dar vuelta este desastre que están generando. Les voy a decir cuál es la obligación y el legado que nos deja Perón: construir una alternativa que el año que viene para que, en las urnas, se termine la pesadilla que gobierna” , sumó.

Hacia el final de su discurso, el coqueteo con una eventual candidatura presidencial fue más explícito: “ Se dio la largada para ese triunfo que nos espera para el año 2027. Vamos a responder a los desafíos de esta época pero sabemos también que hay muchos que la pasan mal y que sufren. Es nuestra obligación buscar a cada uno de los que están decepcionados con este gobierno. Tenemos que crear esa alternativa que permita un camino hacia el futuro”.

También le envió un mensaje a la interna que se disputa con La Cámpora. “Tenemos un adversario poderoso, con recursos, con apoyos, pero está allá afuera. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”, dijo, tras lo cual llegó el clamor del público de “Axel presidente”. Al comienzo de la alocución, Kicillof había hecho mención a la detención de Cristina Kirchner y la calificó de “injusta” .

“Cuenten conmigo para recorrer el país , cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan a esta hora. Al peronismo no hay desafío que le quede grande, el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene. Nuestra tarea es construir una alternativa , representar a nuestro pueblo, recuperar la Argentina para los argentinos”, cerró.

Por otro lado, el referente de La Cámpora Máximo Kirchner hizo un acto en la provincia de Chaco, donde compartió escenario con el exgobernador Jorge Capitanich .

“Hay que ir casa por casa y salir a dar la pelea para nuevamente volver a poner a la Argentina de pie” , introdujo el diputado en medio de sus críticas al gobierno de Milei.

Kirchner llamó a “romper la inercia de los dirigentes conformista de los dirigentes y representar la esperanza de la gente que no puede más”.

Kirchner también le envió un mensaje a la interna: “Los desafíos que tenemos por delante son complejos. Ojalá alcanzara con la unidad. Yo los fui a buscar a todos en 2018 y le dieron vuelta la cara a Cristina cuando quiso sacar las cosas adelante” , reprochó. Tal como en las últimas semanas, insistió con la candidatura de su madre, aunque esté detenida e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Al respecto, sostuvo que “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa ¡Esa es la dirigencia que necesita la Argentina!”, expresó.

“Les traigo un beso y un abrazo de la compañera Cristina, está siempre con ustedes” , completó.

Por su parte, el jefe del Frente Renovador y exprecandidato presidencial, Sergio Massa , se limitó a publicar un video de Perón con el mensaje “La unidad es el camino a la victoria”, en medio de las negociaciones y la posibilidad concreta de que el peronismo defina sus candidatos en las PASO ante la falta de acuerdos entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof.

LA UNIDAD ES EL CAMINO A LA VICTORIA pic.twitter.com/ko1Ta5Jd04

“Únanse, sean hoy más hermanos que nunca” , dice Perón en el discurso, en un mensaje cuyo sentido Massa traslada a la discusión actual en el armado opositor. “La unidad del peronismo es el primer paso para el triunfo del 2027″, sostuvo, por su parte, el dirigente massista Guillermo Michel , actual diputado de Unión por la Patria (UxP).

Para la tarde está prevista una concentración camporista en San José 1111, donde Cristina cumple su condena. Se espera que la exmandataria salga al balcón para saludar a los militantes. Por ahora, en el día peronista, la exmandataria guarda silencio y no se expresó en redes.

La concentración ya comenzó. El Sindicato de la Carne se presentó en Constitución y le llevó un asado a la expresidenta . Sus integrantes armaron una parrilla debajo del departamento y se encargaron de dejar la comida preparada para el almuerzo.

Fuente: La Nación