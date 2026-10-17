El papa León XIV será dado de alta hoy tras ser operado por un cáncer de pulmón

ROMA.- Tal como se especulaba en la víspera, el Papa, que el martes pasado fue operado por un cáncer de pulmón y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, será dado de alta este sábado.

El doctor Luigi Carbone, y el profesor Stefano Margaritora, en un parte difundido a las 11.30 locales (las 6.30 de la Argentina) dijeron que, “en relación con la evolución postoperatoria, teniendo en cuenta los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizadas esta mañana, y tras evaluar el cuadro clínico, se ha considerado que el Santo Padre puede recibir el alta”.

La Sala de Prensa de la Santa Sede enseguida después precisó que “tras la evaluación médica realizada esta mañana, el Papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli”. “Abandonará el hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano. Mañana, rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal”, anunció.

El anuncio en verdad no sorprendió ya que, desde el shock del parte médico posterior a la intervención del martes -que conmovió al mundo porque reveló la remoción de un “adenocarcinoma pulmonar”, un tumor maligno-, los partes médicos fueron siempre positivos. Ese mismo martes consignó que la intervención, que duró 90 minutos con una técnica no invasiva videoasistida había sido “exitosa y sin complicaciones”. Además, en lo que más conmovió al mundo, reveló que para que fuera “radical”, se había extirpado el lóbulo inferior derecho.

Los días siguientes fueron hablando de una evolución regular, de un Papa -de 71 años, pero que hace regularmente deportes- que se alimentaba en forma regular, que había hecho fisioterapia respiratoria, se había levantado, comenzado a trabajar y hasta a recibir la visita de sus colaboradores. Ayer el parte médico consignó una “mejora constante en su estado general” y que la recuperación postoperatoria le permitía ya “realizar sus actividades diarias habituales con total autonomía”. El Papa incluso celebró misa, allí, en el sector del décimo piso del Gemelli, y el Vaticano difundió sus primeras imágenes desde el día de la operación, en las que apareció de pie y en buen estado.

La Sala de Prensa hizo saber que también hoy al mediodía el Papa volvió a celebrar misa en el mismo lugar, en lo que representará su despedida del Gemelli, donde finalmente se habrá quedado cinco días y no siete, como el Vaticano había dicho en un primer momento.

Otro fiel reflejo de su buena recuperación fue la noticia de que ayer hasta tuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien le pidió una tregua especial para una zona bajo sitio de Ucrania.

Más allá de buena recuperación, siguen las dudas en cuanto a si el primer Papa estadounidense -peruano de adopción-, podrá realizar su primer viaje a América latina previsto del 6 al 17 de noviembre próximo. Si bien la intención está y siguen adelante los preparativos para su realización -ayer el Vaticano dio a conocer la lista de cerca de 80 periodistas admitidos al vuelo papal a Uruguay, Argentina y Perú-, al tratarse de un viaje muy exigente y extenuante muchos médicos consultados lo consideran algo muy poco recomendable. Por lo que no se descarta un anuncio de postergación del mismo, que, quizás, podría hacer el propio Papa mañana al mediodía romano -las 7 de la Argentina-, cuando volverá a aparacer en público para la oración mariana del Ángelus. Pero esta es solo una especulación.

Fuente: La Nación