Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos , mientras que acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto. En los últimos 12 meses, los precios minoristas subieron un 33,4%, apenas por debajo del 33,5% interanual del mes anterior.

Fuente: La Nación