El misterio de la perrita que apareció muerta en la casa donde ocurrió el femicidio de San Juan

El barrio Loteo 30 de Agosto en San Juan quedó impactado este jueves tras el hallazgo de una escena de violencia extrema: una mujer y su perra caniche fueron encontradas muertas en su casa , junto al cuerpo del hombre señalado como el femicida.

De acuerdo con las primeras pericias, Fanny Figueroa fue atacada a puñaladas y murió en el lugar sin llegar a recibir asistencia médica. En tanto, Daniel Maldonado , su pareja y presunto autor del femicidio, presentaba lesiones compatibles con un suicidio.

Frente a este escenario, la principal hipótesis que se investiga es la de un femicidio seguido de suicidio , pero la presencia de la mascota muerta en la escena sumó un nuevo interrogante al expediente.

Los investigadores encontraron en la casa una sustancia peligrosa cuya composición todavía no fue determinada y ahora intentan establecer si el animal tuvo contacto con ese elemento o si murió como consecuencia de una agresión.

El fiscal Iván Grassi , de la UFI de Delitos Especiales, explicó que por el momento no se pudo establecer la causa de muerte de la perrita.

Una de las posibilidades que manejan los investigadores es que el animal haya ingerido accidentalmente la sustancia tóxica que estaba en la casa. Sin embargo, tampoco descartan que Maldonado la haya atacado de manera deliberada.

Los peritajes serán determinantes para resolver esa incógnita. En particular, los especialistas tendrán que establecer qué sustancia fue encontrada en la escena y si existe alguna relación entre ese elemento y la muerte del animal.

La presencia del tóxico también podría estar vinculada con otra hipótesis que analiza la Justicia: que Maldonado haya intentado quitarse la vida utilizando distintos métodos antes de lograr su objetivo.

Los primeros elementos incorporados a la causa indican que Fanny Figueroa murió de manera violenta . La mujer presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca y los peritos determinaron que había intervenido un tercero.

En paralelo, el cuerpo de Maldonado presentaba lesiones compatibles con un suicidio. Los investigadores creen que el hombre habría permanecido durante varias horas dentro de la casa después de atacar a Figueroa y finalmente se habría quitado la vida.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los cuerpos llevaban más de cinco días en el lugar cuando fueron encontrados. La reconstrucción de las últimas horas de la pareja será clave para establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

La investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio , aunque todavía quedan aspectos por determinar sobre la dinámica del crimen.

Uno de ellos es precisamente la muerte de la mascota. La Justicia busca saber si la perrita fue otra víctima de la violencia desplegada dentro de la casa o si su muerte se produjo de manera accidental al entrar en contacto con el tóxico.

Los resultados de los estudios sobre el animal y la sustancia encontrada podrían aportar una pieza importante para reconstruir qué ocurrió durante las horas que transcurrieron entre el asesinato de Figueroa y la muerte de Maldonado.

Tanto Figueroa como Maldonado eran de Buenos Aires y no tenían familiares cercanos en San Juan . Por ese motivo, mientras avanzaban las pericias, el Ministerio Público Fiscal trabajaba para localizar a algún pariente de la pareja.

Fuente: TN