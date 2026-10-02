El mensaje de García Cuerva, un anticipo de la agenda que traerá León XIV al país

Con su descripción sobre la profundización de la crisis social, con “un porcentaje alto de pobreza” y la herida de la grieta que desde hace varios años enfrenta a buena parte de la sociedad, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, planteó algo más que el escenario con el que se encontrará León XIV cuando llegue a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Sus palabras, de alguna manera, pueden anticipar por dónde podría transcurrir el mensaje del Santo Padre en los tres días que permanecerá en la Argentina.

En su reciente visita a Francia, el Papa se refirió varias veces a la pobreza, la situación social y las divisiones que atraviesan a Europa y el mundo. “Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar”, dijo León XIV en una recorrida por un centro de refugiados. Y llamó a acercarse en forma concreta a quienes sufren el hambre, la exclusión y la enfermedad.

Los enfrentamientos políticos constituyen uno de los ejes principales de su último viaje pastoral, que concluyó el lunes. En el mensaje que compartió en Metz, León XIV dijo que la paz es “especialmente necesaria en una época azotada por nuevas divisiones y nuevos conflictos”.

Al reflexionar sobre la historia europea, advirtió contra las lógicas de la venganza, la represalia y el rechazo, preguntándose qué futuro pueden generar esas actitudes para la humanidad.

El Papa advirtió a los franceses que las diferencias no deben conducir a la fragmentación, sino integrarse en un “mosaico de paz” y llamó a superar superar “la desconfianza y la polarización”, una temática que ya había abordado en España y que podría renovar en su viaje a la Argentina.

Cerca del arzobispo porteño relativizan cualquier interpretación que vincule su cruda descripción sobre la situación social y política del país con lo que se puede esperar de los mensajes del papa agustino. “No anticipa nada. García Cuerva habló en nombre propio, no en nombre del Papa”, aseguraron en la curia metropolitana.

Sin embargo, se trata de uno de los obispos que más comprometido está en la organización del viaje del pontífice, al que en la Iglesia le asignan un carácter estrictamente “pastoral y apostólico”.

García Cuerva describió un preocupante cuadro social, al describir el país que recibirá al Papa. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Yo la suelo mencionar como herida porque duele, duelen las entrañas del pueblo, una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, alertó.

Describió las dificultades sociales y económicas que atraviesa el país, con un índice de pobreza que creció al 32,3% en el primer semestre de este año. Son 15,4 millones de pobres, dos millones más que el año pasado, y las mediciones registran una indigencia del 7,5%, en tanto que la pobreza infantil pasó de 41,3% a 44,5% en el primer semestre de 2026.

Al respecto, el arzobispo porteño fue contundente: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”.

García Cuerva participará este fin de semana en la 52ª. Peregrinación Juvenil a Luján, no solo en su carácter de arzobispo, sino de peregrino. Como otros años, hará toda la marcha a pie y partirá a las 7.15 del santuario de Liniers. Cerca de la medianoche del sábado celebrará una misa en la plaza frente a la basílica y el domingo, a las 7, presidirá la misa de clausura de la peregrinación.

Según pudo saber LA NACION, se espera que en su homilía transite por el sentido de la convocatoria, cuyo lema es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” , y en la experiencia de peregrinar y caminar hacia Dios, más que en la situación social.

Como arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva acompañará al Papa en todas las actividades que desplegará en la ciudad de Buenos Aires. Lo recibirá en su llegada al Aeroparque metropolitano, junto con el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, y estará al lado de León XIV en la misa multitudinaria que celebrará al pie del Monumento de los Españoles y en la vigilia con los jóvenes, además de la visita que el Papa realizará a la cárcel de Devoto, entre otros actos.

Fuente: La Nación