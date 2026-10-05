El ladrón que cayó por su vanidad: robaba motos en Recoleta y se jactaba en TikTok

Un ladrón de motos -que a los 23 años acumula un amplio prontuario delictivo- terminó cayendo por culpa de su propia vanidad: aunque tenía pedido de captura , se jactaba de sus robos en las redes sociales .

En las últimas horas fue detenido en Villa Caraza , partido de Lanús .

El delincuente había sido captado en al menos dos golpes que cometió en el barrio de Recoleta donde, a plena luz del día y mientras otros vecinos hacían compras o esperaban el colectivo, se robó dos motos .

Su método era bastante rudimentario, ya que encendía las motos violentando los sistemas de arranque , incluso a los golpes de puño como se puede ver en uno de los videos de los robos que cometió en la Ciudad entre los meses de julio y agosto .

Su primer descuido fue que quedó captado por las cámaras de seguridad . Con las imágenes, pudo ser identificado por agentes de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad.

Al analizar sus perfiles de redes sociales, los investigadores detectaron que, lejos de borrar sus rastros, el ahora detenido solía publicar -principalmente en TikTok- fotos con las motos que había robado .

Finalmente, en un operativo realizado en Villa Caraza, fue detenido cuando salía de su casa.

"Tenía una orden de captura desde agosto de este año , además de presentar un extenso prontuario delictivo con 14 causas desde 2019 con delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos", detallaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17 ordenó la detención del ladrón. También le secuestraron su teléfono celular, con el que tenía acceso a las redes sociales que terminaron siendo su talón de Aquiles.

Fuente: Clarín