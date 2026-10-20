El hermano de la exjueza Julieta Makintach fue asaltado en su casa de Beccar y tomado de rehén durante la fuga

Tomás Makintach , de 47 años, hermano de la exjueza Julieta Makintach , fue víctima de una entradera durante la madrugada del domingo en un barrio cerrado de Beccar, partido de San Isidro . Tres delincuentes ingresaron a su casa, le robaron dinero y objetos de valor y lo obligaron a subir a su camioneta para escapar. El hombre logró salir del vehículo a pocas cuadras y resultó ileso.

El robo ocurrió alrededor de las 3.34 en una casa del barrio cerrado Las Ovejitas, ubicado sobre la calle Tomás Guido al 2500, en las inmediaciones de La Cava.

Según la información policial, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la propiedad y permanecieron en el interior entre 30 y 45 minutos. Durante ese tiempo, intimidaron verbalmente al propietario, aunque no lo golpearon ni lo ataron.

Los investigadores sospechan que los tres delincuentes podrían ser menores de edad, pero esa información todavía no fue confirmada.

Los delincuentes se llevaron US$1000 en efectivo, un teléfono Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3.

Además, realizaron una transferencia de $800.000 desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima y sustrajeron las dos llaves de un automóvil Honda que estaba estacionado en la calle.

Después del robo, obligaron a Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga gris y abandonaron el barrio cerrado. De acuerdo con el reporte policial, el personal de seguridad privada les abrió la salida del predio.

Los asaltantes circularon por las calles Tomás Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, la víctima consiguió salir de la camioneta . Los delincuentes abandonaron el vehículo y escaparon a pie en dirección al barrio San Cayetano.

El hombre no sufrió lesiones físicas durante el episodio.

Uno de los datos más relevantes del caso es que la Policía había realizado un operativo en las inmediaciones del barrio cerrado poco antes del asalto.

Cerca de las 2.30, una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 llamó a las autoridades porque escuchaba pasos sobre los techos de las casas.

Ante la denuncia, efectivos del Comando de Patrullas y del móvil 442 desplegaron un operativo cerrojo alrededor de la manzana y revisaron las propiedades linderas.

Durante la búsqueda, encontraron un bolso con un crique sobre el techo de la casa de la denunciante, que fue secuestrado.

Los agentes consideraron que los sospechosos podían haber escapado por los techos hacia el barrio cerrado vecino, por lo que solicitaron autorización para ingresar al predio y continuar con el procedimiento.

Sin embargo, según el parte policial, el personal de seguridad privada les negó el acceso. La búsqueda terminó sin resultados y los efectivos continuaron con recorridas preventivas por la zona.

Poco después se produjo la entradera en la casa de Makintach, dentro del mismo barrio cerrado.

La víctima es hermano de Julieta Makintach, la exjueza que integró el tribunal del primer juicio por la muerte de Diego Maradona.

Por el momento, las fuentes policiales no precisaron si los sospechosos que fueron buscados previamente en los techos son los mismos que cometieron el robo.

Fuente: TN