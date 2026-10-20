El Gobierno y la oposición vuelven a medir fuerzas en Diputados con discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras

Tras la tensión que dejó el fallido intento de la oposición por derogar el DNU/70, el oficialismo y la oposición díscola medirán fuerzas este miércoles en una sesión especial pedida por La Libertad Avanza para avanzar con tres proyectos clave para administración de Javier Milei: Discapacidad, Morosidad y Ley de Tierras , incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem , reunió este martes a los jefes de los bloques aliados para afinar los proyectos que se pondrán en debate y proyectar un poroteo. En principio, se especula que el oficialismo tendrá los votos para avanzar con su proyecto de ley de discapacidad, evitando que se prorrogue la emergencia hasta 2027 , como proponía el kirchnerismo junto al bloque de la izquierda.

Sin embargo, el oficialismo estaría más complicado de conseguir los apoyos para avanzar con su propuesta de endeudamiento, ya que la oposición podría consolidar una mayoría con un proyecto que propone la emergencia durante 180 días, y crea un régimen integral al que podrán acceder aquellos que al 31 de agosto de 2026 tenían una mora de 60 días o más .

Uno de los temas que más le interesa al Gobierno es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene la media sanción del Senado, pero que sufrirá una importante modificación al incorporar en el texto un artículo que restituye la Ley de Tierras. La cuestión es que la norma aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner había sido derogada por el DNU 70/23.

La justicia aceptó un amparo rechazando la derogación dispuesta por Javier Milei , pero la Corte Suprema falló en contra de ese recurso y volvió a entrar en vigencia lo resuelto en el megadecreto. Sin embargo, en un segundo fallo, el máximo tribunal hizo lugar al reclamo de una ambientalista y volvió a restituir la Ley de Tierras .

Ante esta incertidumbre y para evitar que el DNU/70 corra peligro, el oficialismo acordó con los dialoguistas incluir un artículo en la ley de propiedad privada ratificando la ley impulsada por el kirchnerismo . Así fue como el Gobierno bloqueó el intento del peronismo de ir contra la norma que desreguló la economía cuando se inició el mandato de Milei.

Pese al rechazo de los bloques más díscolos de la oposición, el Gobierno, con el apoyo del PRO, la UCR y los provinciales de los gobernadores aliados tendrá los votos para aprobar la propuesta , que deberá volver a la Cámara alta para que sean ratificados o rechazados los cambios.

Sin embargo, el oficialismo también está interesado en imponer su propio proyecto en el tema discapacidad. Para eso, Menem hizo algunas concesiones a los aliados que están vinculadas con el cronograma de pago de las prestaciones y las garantías de que el Ministerio de Economía cumpla con el presupuesto.

La polémica se encendió cuando se supo que el proyecto de Presupuesto 2027 derogaba los principales puntos de la emergencia en discapacidad, que vencerá a fin de año y que la oposición busca prorrogar por un año más.

Lo cierto es que durante la reunión de jefes de bloque hubo un compromiso de Menem para que la ley acordada no sea vetada por el Presidente . Una condición que algunos sectores tomaron con pinzas dada la interna a cielo abierto que mantienen los Menem y Santiago Caputo , el asesor estrella del Presidente, y a quien se señala como el responsable de haber incorporado el articulado en el presupuesto derogando todos los beneficios de la emergencia.

El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza, que tuvo la adhesión del PRO y la UCR, ratifica los beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad. Sin embargo, elimina el carácter de emergencia y transitoriedad.

Desde el peronismo defienden la idea de extender por un año más la emergencia como una condición para que la justicia resuelva de manera perentoria las más de 300 mil solicitudes de pensión pendientes y las prestaciones impagas.

El otro tema que genera tensión en Diputados es el vinculado con el endeudamiento familiar. En este caso, la oposición podría imponer su dictamen si el oficialismo no mejora su propuesta antes de la sesión.

Es que el dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, sólo está orientado a apuntalar la información al consumidor pero no se mete en fijar tasas ni programa de refinanciación para deudores críticos.

El proyecto impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas.

El temario también incluye de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una iniciativa que surgió a partir del escándalo de contaminación con fentanilo, que fue diseñado entre las diputadas Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín