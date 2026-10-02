El Gobierno celebró el anuncio de otra petrolera de no prestar servicios en Malvinas

La Cancillería argentina celebró este viernes el anuncio de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de ​exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas ni ​sus alrededores.

“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Halliburton anunció este viernes que comunicó a las ‌autoridades argentinas su decisión de no ⁠trabajar en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion ni participar en actividades de ​exploración y ⁠producción ⁠de hidrocarburos en las islas Malvinas .

El proveedor de servicios petroleros añadió ‌que las autoridades argentinas ​habían planteado dudas sobre ​la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio ​británico en disputa, consignó la agencia Reuters .

“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.

Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.

El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre ‌las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que ‌operan en las islas, lo que podría agravar ⁠la tensión con el Reino Unido.

Se estima ⁠que el yacimiento petrolero Sea Lion, situado a unas 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo.

La Argentina se ‌opuso al ​proyecto desde su descubrimiento en 2010, cuando declaró ilegal la perforación en el yacimiento.

La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno , había emitido un comunicado el jueves por la mañana luego de que el Reino Unido rechazara el arbitraje internacional que solicita la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.

“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Horas antes, el Reino Unido había calificado el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno” .

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran .

Fue en ese contexto que el gobierno de Milei emitió una respuesta, en medio de una escalada diplomática entre ambos países desde el avance de Sea Lion, una iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a 200 kilómetros del archipiélago sobre el que la Argentina mantiene el pedido de soberanía.

En otra arista del conflicto diplomático, un grupo de isleños de las Malvinas solicitó este viernes la prohibición del ingreso de argentinos al archipiélago . Los residentes denunciaron un aumento de esas visitas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y carteles donde reclaman que las islas no son británicas.

El reclamo tiene lugar en un momento de alta tensión luego de que la Argentina recrudeciera las sanciones sobre las empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas.

Michael Goss , integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, mencionó los pedidos que realizaron los residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television .

“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó.

Y señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas” .

Fuente: La Nación