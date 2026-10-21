El explosivo tuit del Gordo Dan contra Martín Menem que volvió a agitar la interna libertaria

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo este miércoles en las redes sociales. Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, volvió a apuntar contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales dirigentes del armado político de Karina Milei. El enfrentamiento vuelve a poner en foco la histórica rivalidad entre Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo, y el sector de los Menem, esta vez con la religión islámica como eje de la controversia.

La polémica se desató a partir de un tuit y de un artículo del economista liberal Alberto Benegas Lynch (h) sobre el islam. El texto en cuestión se titula “En torno a un libro de José Levy” y fue publicado en Infobae el 22 de diciembre de 2017. Allí, Benegas Lynch analizó la obra Terror alerta ISIS. Una amenaza para toda América y defendió la necesidad de distinguir entre el terrorismo y la religión musulmana.

Dale ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque según ustedes deberíamos ser "severamente penados" por decir LA VERDAD. Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del RT. La Argentina no se doblegará NUNCA. pic.twitter.com/8QyNBenq3U

En su posteo, el influencer libertario publicó una imagen donde se ve el RT que le hizo al artículo Martín Menem, y acto seguido hace alusión a que no le importa lo que diga el titular de la Cámara de Diputados.

" Se trata de un nuevo cruce y de una disputa que lleva meses dentro del oficialismo . Mientras los referentes de Las Fuerzas del Cielo mantienen una fuerte ofensiva discursiva contra el islam, Martín Menem y otros integrantes de su familia salieron en distintas oportunidades a rechazar que se identifique a esa religión con el terrorismo.

Las diferencias entre ambos sectores tiene también una dimensión política. Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem forman parte del círculo de confianza de Karina Milei , mientras que Parisini es uno de los principales referentes de la militancia digital que se identifica con el asesor presidencial Santiago Caputo . Ambos mantienen una disputa por la influencia dentro del Gobierno y el armado de La Libertad Avanza.

Alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos, es clave que se cumplan NORMAS DE RESPETO RECÍPROCO sea de extranjeros o locales, lo contrario debe ser severamente penado. Adjunto una de mis columnas sobre musulmanes de hace 10 años: https://t.co/4hbsJKLtdz

Uno de los primeros enfrentamientos públicos por este tema ocurrió en junio de 2025, cuando Lucas “Sagaz” Luna, un tuitero cercano a Caputo, publicó un mensaje contra el islam. Sharif Menem, dirigente de la juventud libertaria y colaborador del titular de Diputados, le respondió con un contundente: “Borrá esto pelotudo”.

La polémica volvió a estallar a fines de diciembre de 2025, cuando el propio Gordo Dan lanzó duras críticas contra la religión islámica. Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, salió a cuestionarlo y advirtió que “confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe”.

Martín Menem también intervino en aquella controversia. En una entrevista sostuvo que “no hay que confundir nunca, bajo ningún punto de vista, terrorismo con religión” y cuestionó las generalizaciones sobre los musulmanes.

La familia Menem tiene raíces sirias y algunos de sus integrantes profesan la religión islámica, un dato que convirtió las declaraciones de los referentes caputistas en un nuevo motivo de enfrentamiento político dentro del oficialismo.

La tensión escaló nuevamente en octubre, cuando el Centro Islámico de la República Argentina denunció penalmente a Parisini por una publicación en la que vinculaba al islam con distintos delitos y actos de violencia. Lejos de retractarse, el influencer redobló sus cuestionamientos y lanzó una advertencia hacia sectores del propio Gobierno que, según sostuvo, pretendían presionarlo.

El presidente Javier Milei intervino entonces en la controversia y compartió el mensaje de Parisini con una breve expresión: “Tomar nota”. El respaldo presidencial volvió a exponer las diferencias entre los sectores enfrentados.

Pocos días después, Santiago Caputo también cuestionó públicamente al islam y vinculó la situación de esa religión en el Reino Unido con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero el conflicto entre los dos sectores libertarios excede las diferencias religiosas.

En mayo de este año, Caputo y Parisini ya habían protagonizado una fuerte ofensiva contra Martín Menem por una cuenta anónima de X que publicaba críticas al Gobierno y que ellos vinculaban con el titular de Diputados. Milei intervino entonces para defenderlo y relativizar la disputa.

Ahora, con un nuevo enfrentamiento en las redes, la pelea entre los seguidores de Santiago Caputo y los dirigentes cercanos a Karina Milei vuelve a quedar expuesta . Una interna que el oficialismo no consiguió cerrar y que encuentra en cada controversia digital un nuevo escenario para reactivarse.

Fuente: Clarín