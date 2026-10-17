El cirujano que operó al Papa dijo que “no hay motivos clínicos” para que León XIV no realice el viaje a Sudamérica

A unos 20 días para el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, el cirujano que operó a León XIV del pulmón afirmó que el Pontífice está en condiciones de afrontar la gira a América Latina del 6 al 17 de noviembre. En una entrevista con los medios vaticanos, Stefano Margaritora aseguró que, desde el punto de vista médico, "no hay motivos clínicos que impidan realizarlo".

"Dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", respondió Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de esa unidad en el Policlínico Gemelli, al ser consultado sobre el eventual viaje.

En la previa de la gira por Sudamérica, con largos desplazamientos en avión, el cirujano afirmó que tres semanas es un plazo suficiente para que el Papa complete su recuperación plena.

También detalló que, al momento del alta, el Pontífice presentaba análisis de sangre completamente normales y una función cardíaca en orden. En este punto, añadió que la reexpansión del pulmón sigue los plazos habituales, por lo que su estado general es bueno.

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma. Margaritora calificó la intervención de rutinaria en términos quirúrgicos y aseguró que transcurrió sin complicaciones. El tumor se descubrió de forma fortuita, a partir de unas pruebas rutinarias del abdomen que dejaron ver una pequeña mancha en las bases pulmonares. El Papa no tenía ningún síntoma respiratorio.

"No sería honesto si dijera que fue muy complicada para atribuirme gestas heroicas. En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria, en el sentido de que, en casos similares, cuando se trata de un tumor pulmonar de cierto tamaño, hay que extirpar todo el lóbulo en el que se encuentra. En el caso del Santo Padre, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Así pues, desde este punto de vista, fue una intervención rutinaria", enfatizó.

El médico destacó también la actitud del Santo Padre durante el posoperatorio, al que describió como un “paciente ideal”. Según relató, siguió todas las indicaciones dietéticas y de fisioterapia, y llegó a hacer más de lo que se le pedía, lo que redujo al mínimo la atención que necesitó.

"Estamos realmente muy contentos porque el Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma , como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones. Por eso, la atención que hemos tenido que prestarle ha sido realmente mínima, ya que su voluntad de recuperarse en un plazo muy breve ha resultado muy eficaz en todos los sentidos. Su actitud ha sido verdaderamente encomiable", afirmó.

León XIV abandonó el Policlínico Gemelli este sábado, tras cinco días de hospitalización, y ya se encuentra en el Vaticano. Este domingo, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio, su primera aparición pública tras la operación y un primer paso en la cuenta atrás hacia el viaje sudamericano.

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

Fuente: Clarín