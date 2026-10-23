El audio de Facundo Moyano a Moria Casán: “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado y dolido”

A casi un mes de que irrumpiera en el estudio de La Mañana con Moria (eltrece) con más de media hora de retraso y visiblemente alterado casi al final del programa para dar su versión sobre la causa judicial que enfrenta, tras un confuso episodio con su expareja, Candela Arizaga, Facundo Moyano volvió a referir ahora a aquel tenso momento que vivió al aire el pasado 25 de septiembre.

En las últimas horas, el dirigente sindical le envió un audio de WhatsApp a Moria Casán para explicarle por qué se presentó en ese estado. Sin embargo, antes de reproducirlo, dio su versión de lo que sintió de su visita al estudio: “Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo . Decía: ‘Voy, no voy’. Pesqué que había llorado y dije: ‘Este hombre no durmió, durmió poco’”.

Acto seguido, la conductora reprodujo el audio. “Moria, yo fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido y así todo me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad ”, se lo escuchó decir.

Y continuó en el audio: “La verdad que, sabés, nada, lo tiene que decir la Justicia, pero creo que es evidente” . A su vez, enfatizó que la atención se desplazó de las acusaciones iniciales en su contra —por “violencia de género” y “privación ilegítima de la libertad”— para enfocarse ahora en rumores de casamiento y embarazo.

Respecto a las versiones sobre un supuesto consumo de drogas y episodios de violencia en su departamento, Moyano aseguró que son aspectos que “Candela jamás dijo”.

Por otra parte, afirmó que, para él, el tema ya quedó atrás, aunque espera que el proceso judicial concluya formalmente pronto. “Lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien”, remarcó, al tiempo que indicó que ambos padecieron episodios de estrés y ataques de pánico después del hecho.

Asimismo, mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con Arizaga durante un viaje que compartieron a Madrid, ocasión en la que abordaron “cómo se manejaron algunas cosas” y “las mentiras” que se difundieron sobre lo ocurrido.

Para finalizar, el exdiputado volvió a rechazar dos de las versiones que ya había desmentido en su entrevista de septiembre: la que sostenía que la mascota de su novia había consumido cocaína de un espejo y la que apuntaba a un supuesto pago de USD 250.000 por parte de Hugo Moyano al abogado Juan Pablo Fioribello. “Las pel..., obviamente, nunca se van a poder aclarar todas” , concluyó.

Aquella primera entrevista de Facundo Moyano en el programa de La One generó un fuerte impacto por la actitud del dirigente, sobre todo tras llegar con retraso y mostrarse errático en pantalla. Ante el estado del invitado, Moria le sugirió que hiciera su catarsis sin necesidad de responder preguntas. Fue en ese momento cuando el exdiputado sacó un rosario de la Virgen de Luján y se lo regaló al explicar que la fe lo ayudaba a sobrellevar la situación.

Durante sus declaraciones, rechazó las denuncias por violencia de género o privación de la libertad, asegurando que Candela jamás lo acusó de eso y que todo se debió a un “brote psicótico” de la joven. Además, impactó al aire al relatar la urgencia médica que vivieron: “Yo no dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe; ella tuvo una experiencia cercana a la muerte, yo la vi fiambre y le hice RCP”.

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Fuente: La Nación