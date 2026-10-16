El actor nominado al Oscar Wagner Moura se mete en la campaña de Lula: acusa a Flávio Bolsonaro de entregarle Brasil a Donald Trump y critica a Milei

El actor brasileño Wagner Moura , nominado como mejor actor a los últimos premios Oscar por su trabajo en "Agente secreto" y conocido por su papel en la serie "Narcos", denunció en un video en redes al candidato opositor Flávio Bolsonaro y a los "patriotas sumisos" que "entregan" Brasil a los Estados Unidos del presidente Donald Trump. Y además menciona al presidente Javier Milei.

Moura, en un claro gesto de apoyo a la reelección de Lula Da Silva, habla en el video de un complot que cuenta " con traidores a la patria que están entregándole el país en bandeja a los americanos ", entre ellos, Bolsonaro.

El actor centra la atención en los intereses de Washington a nueve días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se medirá al senador de derecha, alineado políticamente con Trump.

En primer lugar, destaca que Trump quiere apoderarse de las tierras raras de Brasil , dueño de la segunda mayor reserva del mundo, casi un 15 % del total.

Em 7 minutos, Wagner Moura explica o que o Trump já fez com outros países, pra você entender o que tá sendo preparado para o Brasil. Isso é método. E só será possível fazer isso com o Brasil se os Estados Unidos tiverem aliados aqui dentro, como Flávio Bolsonaro está fazendo.… pic.twitter.com/ZYSueyvtvF

" Trump no quiere comprar minerales al resto, quiere que sean suyos ", afirma Moura, que describe tres fases del método estadounidense para intervenir en otros países: "Primero presiona, después los líderes locales le ceden el control y, finalmente, los minerales y el petróleo se van".

Uno de los ejemplos que cita es Venezuela, ya que después de la captura del mandatario Nicolás Maduro , Trump respetó la legitimidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, número dos del dirigente chavista.

Apenas siete meses después, los EE.UU. y el país caribeño firmaron un acuerdo por el que los estadounidenses podrían explotar un quinto de la producción petrolera de Venezuela durante 100 años.

Moura cita como últimos ejemplos el acuerdo comercial que se negocia entre Trump y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella; y la amenaza del norteamericano de anular un préstamo millonario a Argentina si el partido de Javier Milei no ganaba las elecciones legislativas de 2025.

Bajo la óptica del actor, la operación contra Brasil comenzó cuando Trump impuso aranceles del 50 % a las exportaciones del país a condición de que cumpliera una lista de 21 exigencias que fueron rechazadas por el Gobierno de Lula.

"Brasil va a ser un país rico en las próximas décadas", concluye Moura con una pregunta: "Pero quién va a ser el dueño de esa riqueza: ¿la gente o una banda de americanos a los que les gusta coger lo que no es suyo?".

Moura pone el ejemplo de Argentina para dar cuenta de lo que él considera una injerencia de la gestión Trump en las elecciones del continente. El actor de Hollywood afirma que en las elecciones legislativas de octubre de 2025 se desplegó el mismo mecanismo ideado en EE.UU. "Se decidía si el presidente de extrema derecha continuaría teniendo fuerza en el Congreso", explica.

"Dos semanas antes de la votación los americanos anunciaron un préstamo de 20 mil millones de dólares para el gobierno de Milei. Y luego le preguntaron a Trump en una conferencia de prensa si la ayuda depende del resultado, a lo que respondió", sigue Moura, dando pie a la respuesta del republicano en video. "Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina” , fue la advertencia del líder de MAGA.

Dice Wagner Moura: "Milei ganó. Cuatro meses después, en febrero, Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo por minerales críticos. ¿Estás viendo? ¿Percibís como la historia se repite?", sentencia.

"Primero viene la presión: una guerra, una tarifa, un préstamo, lo que sea preciso. Luego, alguien en el poder que le debe su puesto a Trump: Delcy [Rodríguez] en Venezuela, [Abelardo de la] Espriella en Colombia, [Javier] Milei en Argentina. Y, al final, llega el acuerdo: los minerales y el petróleo salen del país, con los estadounidenses al mando", desgrana el actor nominado al Oscar.

Fuente: Clarín