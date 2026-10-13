Efectos de El Niño: suspenden las visitas turísticas y técnicas a la represa de Yacyretá por las lluvias y la crecida del Paraná

La central hidroeléctrica Yacyretá , que la Argentina comparte con Paraguay, anunció este martes la suspensión temporal de las visitas turísticas y técnicas a la represa por "razones de seguridad", ante el aumento de las lluvias que han provocado la crecida del río Paraná . El fenómeno se da en medio del impacto del fenómeno de El Niño en la región.

"Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad , quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre ", señaló la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un comunicado.

La medida estará "sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad", añadió.

Además, el organismo anunció que el cruce fronterizo entre Ituzaingó (al noroeste de Corrientes) con la ciudad paraguaya de Ayolas también permanecerá cerrado en el mismo período.

Yacyretá, emplazada sobre el río Paraná y una de las mayores represas hidroeléctricas de Latinoamérica, genera energía para Argentina y Paraguay desde 1994.

En una nota, Yacyretá informó el lunes de que abrió las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del río Paraná por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Los caudales afluentes a Yacyretá se encuentran un 40% por encima del valor promedio para esta época , según el parte de alerta hidrológico publicado el lunes por la EBY.

El informe indica que se prevén precipitaciones de variada intensidad hasta el miércoles y alertó de un aumento en los niveles del río Paraná aguas abajo de la central hidroeléctrica.

En la localidad correntina de Puerto Ituzaingó el río podría pasar de la actual altura de 3,6 metros a 4,2 metros, mientras que en la localidad paraguaya de Puerto de Ayolas pasaría de entre los actuales niveles de 4,6-5,1 metros a hasta 5,6 metros.

La crecida del río Paraná ya provocó inundaciones en barrios de Ciudad del Este, del departamento paraguayo Alto Paraná, de donde han sido evacuados más de un centenar de familias, indicó el lunes el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González.

Fuente: Clarín