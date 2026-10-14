Efecto de El Niño: cierran puentes por la crecida en Misiones y tres ciudades quedaron aisladas

Las ciudades de Montecarlo, Caraguatay y Puerto Piray , en Misiones , quedaron aisladas desde la medianoche debido al corte del tránsito sobre la ruta nacional 12 por el avance del agua sobre los puentes ubicados en el arroyo Piray Guazú y Paraná- í. La decisión fue tomada por técnicos de Vialidad Nacional y fue ratificada este miércoles a las 6.00, cuando se constató que el agua estaba muy cerca de la calzada .

El notable incremento del nivel de esos arroyos se debe a dos factores: por un lado, las lluvias que provocaron un aumento de su caudal ; y por otro, la imposibilidad de desaguar con facilidad en el río Paraná , que también está muy crecido. Ocurre en medio del desarrollo del fenómeno de El Niño en la región.

La interrupción del tránsito se da a la altura del kilómetro 1501 de la ruta nacional 12 , a la altura de la localidad de El Alcázar; y en el kilómetro 1533, donde se ubica el puente curvo sobre el arroyo Piray Guazú.

Desde la Policía de Misiones indicaron que se apostaron móviles para derivar el tránsito por rutas alternativas. Las personas que se desplazan hacia el Norte, deben desviar por la ruta provincial 211 hasta 2 de Mayo, donde se empalma la ruta nacional 14 hasta San Pedro. En esta ciudad se debe tomar la ruta provincial 20, que desemboca en Pozo Azul; y desde allí retomar el tránsito por la ruta 17 hasta Eldorado.

En sentido contrario, para quienes viajan desde Puerto Iguazú, el desvío se realiza desde Eldorado, tomando la Ruta Provincial 17 hacia Pozo Azul, continuando por la Ruta Provincial 20 hasta San Pedro, la Ruta Nacional 14 hasta Dos de Mayo y finalmente la Ruta Provincial 211 hasta El Alcázar, donde podrán retomar la Ruta Nacional 12.

La Policía de Misiones señaló que este miércoles a las 6.00 se constató que en el puente sobre el arroyo Paraná-í, el agua se ubicaba a sólo 30 centímetros de la estructura metálica inferior y la tendencia del agua era estacionaria.

En el otro viaducto, en tanto, el agua se ubicaba a medianoche a un metro y medio de la calzada, pero durante la madrugada siguió subiendo, lo cual obligó a interrumpir totalmente el tránsito.

Las intensas lluvias en las altas cuencas del río Iguazú continúan impactando en Misiones. Este miércoles, el caudal en la zona de Cataratas alcanzó los 15.700 metros cúbicos por segundo, lo cual implica un incremento diez veces superior al promedio.

Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina decidieron abrir el ingreso al Parque Nacional Iguazú, pero se mantienen cerradas las pasarelas y senderos . Los turistas pueden visitar el centro de interpretación, locales comerciales y participar de la excursión náutico que remonta el río hasta aproximarse a los saltos.

En la zona sur de Misiones, el desborde del arroyo Garupá provocó la interrupción del tránsito sobre un camino vecinal que conecta los parajes Tacuaruzú y Sol de Mayo, cerca de la localidad de Profundidad.

El fuerte incremento del nivel del río Paraná obligó a mantener cerrado el paso internacional en Puerto Maní; mientras que la situación es menos complicada sobre el río Uruguay, donde todos los pasos que vinculan a Misiones con Brasil permanecen habilitados. El Soberbio, Panambí, Alba Posse, San Javier permanecían operativos pese a que el rio mantiene su pulso creciente.

Fuente: Clarín