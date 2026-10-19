Dos jóvenes quisieron escapar de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió

Dos jóvenes que viajaban en auto y quisieron escapar de un control policial chocaron de frente contra un árbol en Mendoza. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo murió y su acompañante resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. Según se supo poco después, el sobreviviente es hermano de Alan Villouta, un joven que años atrás había muerto al ser atropellado y que se había convertido en un caso resonante en la provincia.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, en el cruce las calles San juan y Don Bosco, en la capital provincial. Un video de las cámaras de seguridad de la zona muestra al Chevrolet Corsa rojo en el que viajaban los jóvenes mientras dobla para incorporarse a calle Morón, cuando un vehículo de control de tránsito se le pone a la par con sus sirenas encendidas.

En vez de detenerse, el auto en el que viajaban los jóvenes aceleró, por lo que el móvil policial intentó sobrepasarlo y colocarse por delante. Pero el Corsa, que primero amagó detenerse, finalmente lo esquivó , dobló para tomar San Juan y terminó chocando contra un árbol.

Producto del fuerte impacto, el conductor del auto, identificado más tarde como F acundo Gastón Aguirre, de 21 años, murió . En tanto, su acompañante, Emmanuel Villouta, de 23 años, sufrió diversas heridas y tuvo que ser trasladado al Hospital Central, en donde permanece internado.

Tras el accidente, Andrés Villouta, el padre del joven que sobrevivió al choque, brindó detalles sobre las horas previas al accidente y contó que su hijo había ido en su moto hasta la casa de su amigo, ubicada en Carrodilla, y que desde allí ambos salieron en el Chevrolet Corsa.

Según consignó el hombre en declaraciones citadas por MDZol al momento del accidente su hijo viajaba como acompañante, estaba dormido y llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El padre de Emanuel sostuvo además que su hijo se encuentra estable, aunque aún falta realizar estudios médicos para determinar su real estado de salud.

Emmanuel Villouta, el joven que viajaba como acompañante en el Chevrolet Corsa, es el hermano de Alan Villouta, un joven de 21 años que había muerto en 2017 tras ser atropellado por una Porsche Cayenne en el Acceso Sur, mientras cruzaba a pie la calle tras salir de trabajar.

El caso había sido particularmente resonante en la provincia, y había tomado notoriedad luego de conocerse que el conductor que atropelló a Alan abandonó el lugar luego del choque .

Según indicó Sitio Andino , el hombre, identificado como Alejandro Verdenelli, se presentó tres días después del incidente y admitió ser quien conducía el vehículo.

La causa tuvo una primera sentencia en abril de 2020, cuando Verdenelli fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado y a ocho años de inhabilitación para conducir. Sin embargo, su defensa apeló la resolución y este año la causa tuvo un nuevo desenlace, cuando la justicia mendocina declaró prescripta la acción penal y dejó sin efecto la primera sentencia.

Fuente: Clarín