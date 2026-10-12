Dónde queda la cárcel de Devoto: qué van a hacer con los terrenos una vez que cierre el penal

Tras un acuerdo entre la Nación y la Ciudad, este domingo comenzó el traslado gradual de los 1500 presos del penal de Villa Devoto a la nueva unidad en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz . En el inicio de un proceso gradual, fueron movilizados 326 internos mudados , según confirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva .

Este lunes por la mañana continúa el operativo con la segunda jornada de traslados de presidiarios hacia su nuevo destino en el penal bonaerense. Así, comenzó a cerrarse un histórico reclamo de los vecinos de ese barrio porteño .

La cárcel de Devoto (Complejo Penitenciario Federal de la CABA) está ubicada en la calle Bermúdez 2651 . El predio ocupa la manzana delimitada por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano .

En la actualidad, en el terreno donde se ubica el complejo carcelario está vigente la categoría de “Distrito de Urbanización Futura” . Esto implica sectores “de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción”.

“Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales”, según establece el Código Urbanístico.

En diálogo con LA NACION , el legislador de la Coalición Cívica y vecino de la zona Facundo Del Gaiso consideró que “quedaría un predio en el cual en el 35% de superficie en venta podría darse una ‘situación de espejo’ con la plaza Arenales de Devoto, con infraestructura, locales de gastronomía, oficinas y viviendas para que sea un lugar de disfrute de las familias y que, también, mejore todo el entorno”.

El legislador Alejandro Grillo , de Unión por la Patria, observó que todos los grandes emprendimientos tienen que pasar por el filtro de la participación vecinal. “Ese es un espacio privilegiado de la ciudad y las dimensiones dan para que podamos tener un nuevo espacio verde destinado a la vida comunitaria, integrado con sectores de servicios que hacen falta como el de un jardín de nivel inicial”.

Los reclusos se alojarán a partir de ahora en cuatro unidades de máxima seguridad. “Histórico” , lo definió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien sostuvo que se trata de “un reclamo de muchos años de los frentistas que por distintas cuestiones, sobre todo de seguridad y calidad de vida, encontraron en este su mayor objetivo”.

Una vez concluido el traslado de los presos de Devoto , llevarán a Marcos Paz a unos 350 internos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La ministra Monteoliva destacó que se trata de “un operativo histórico” coordinado por un Comando Unificado que reúne a las cinco fuerzas federales con la finalidad de garantizar la seguridad durante todo el traslado. “Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada”, dijo la funcionaria en sus redes sociales.

La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

El proyecto de construcción de la nueva cárcel se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre la Nación y la Ciudad. Si bien la obra fue paralizada en 2020, se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y adaptación a los estándares vigentes para la recepción de internos de máxima seguridad. De este modo, tanto Macri como Monteoliva remarcaron la importancia del acuerdo y la coordinación entre las jurisdicciones para completar el traspaso.

La mudanza de los presos se implementa en etapas, siguiendo la planificación conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Comando Unificado. El operativo contempla la vigilancia de establecimientos y corredores viales, la custodia de los internos y la protección tanto del personal afectado como de la población civil a lo largo del recorrido entre Buenos Aires y Marcos Paz.

La histórica mudanza también cosechó cuestionamientos. Fuentes de la Procuración Penitenciaria dijeron a LA NACION : “Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas”.

Y agregaron: “Si bien las condiciones edilicias de Villa Devoto son críticas y hacen necesario su cierre —medida con la que coincidimos—, siempre hemos solicitado que todo procedimiento sea razonable, paulatino y planificado . Un traslado intempestivo no responde a ese criterio y la falta de fluidez en la información oficial dificultó la labor de contención, impidiendo que el organismo pudiera actuar oportunamente como nexo para brindar certeza a las familias”.

Ante este escenario, desde la Procuración le confirmaron a LA NACION que “se presentó un habeas corpu s y la Justicia ya convocó a una audiencia para tratar el tema”. Asimismo, fuentes del organismo público comentaron que pudieron ingresar a Marcos Paz para dialogar con las autoridades y constatar la provisión de comida , “verificando también, a través de llamadas de los propios detenidos a sus familiares, que no se registraron actos de violencia ”.

La planificación, en tanto, incluyó el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El propósito es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.

Según la Procuración, “ el aspecto más crítico es la afectación a los estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), una de las experiencias de educación en encierro más valiosas de los últimos 40 años”. Y agregaron: “ Trasladar a los alumnos en medio del cuatrimestre no resulta una medida razonable, ya que pone en riesgo directo su continuidad académica y el derecho a la educación. Lo adecuado habría sido garantizar la finalización de la cursada o asegurar previamente en Marcos Paz las mismas condiciones pedagógicas . Apoyamos la reubicación, pero exigimos que se realice de forma prolija, razonable y respetando los derechos fundamentales”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en tanto, cuestionó que el operativo se haya realizado “de forma intempestiva”, incumpliendo eventuales acuerdos previos. En un comunicado difundido en la red social X, sostuvo que s e empezó “por el traslado de los estudiantes universitarios sin garantizar su continuidad educativa”.

Y concluyó: “Personas detenidas, familias y defensores tienen que saber con precisión cuándo, cómo y hacia dónde se realizan. Hay que garantizar la continuidad de los estudios universitarios y no afectar, de ningún modo, el vínculo familiar”.

Una vez que no queden detenidos en el penal de Villa Devoto, la última cárcel federal en territorio porteño, el predio será urbanizado, con la obligación de que tenga espacios verdes y un sector destinado a la memoria por la masacre del Pabellón 7 , ocurrida en 1978, cuando murieron 65 internos en un incendio.

Además, tras la desocupación del penal de Villa Devoto, los restantes cupos en Marcos Paz se destinarán a presos actualmente alojados en seccionales y comisarías de la Ciudad . La Alcaldía General de la Ciudad estaba programada para comenzar a funcionar en enero, con capacidad para 400 detenidos y áreas destinadas a la formación y audiencias judiciales.

En el marco del nuevo escenario penitenciario, la Legislatura porteña también aprobó en noviembre de 2025 la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad mediante la ley 6923, que habilita a la Ciudad a contar con un sistema carcelario propio y moderno. Según fuentes del gobierno porteño, esta medida busca complementar la ley 24.660 de ejecución penal y responde a la necesidad de una estructura especializada para abordar la reinserción social de los internos.

El origen del penal de Devoto se remonta a un decreto de 1923. A lo largo de su historia, la prisión porteña representó tanto una solución a la sobrepoblación carcelaria de principios del siglo XX como una fuente de reclamos vecinales prolongados en el tiempo debido a los inconvenientes que generaba su funcionamiento en una zona densamente habitada como centro para detenidos en proceso judicial, los llamados “encausados” .

Norberto Malaguti , vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto , contó en el medio local Devoto Magazine cómo llegó la cárcel hasta su ubicación actual: “Surgió un terreno donado por la familia Visillac con el objetivo inicial de construir un hospital . Sin embargo, en abril de 1923, mediante un decreto oficial, se decidió destinar estas hectáreas al establecimiento de una cárcel” , añadió el historiador.

En 2016, los vecinos de Villa Devoto volvían a escuchar del Gobierno una anhelada promesa: que el penal se cerraría en 2019. “No hay nada concreto. Desde ya quiero que se avance, pero tantas veces escuchamos lo mismo que ahora solo lo podré creer cuando vea algo que me lo demuestre”, dijo entonces, en diálogo con este diario, uno de los vecinos que residía a metros del complejo penitenciario.

Era lógica la desconfianza. La iniciativa ya registraba antecedentes inconclusos. En 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el cierre del complejo penitenciario y la construcción de una nueva prisión en Agote, en el partido de Mercedes, a 120 kilómetros de la ciudad. Pero las obras de la nueva unidad penitenciaria solo avanzaron un 8% durante su gobierno.

Para muchos vecinos, que el penal estuviera activo era un padecimiento. De noche, los frentistas que residen del lado de la calle Desaguadero solían quejarse de las fuertes exclamaciones que provenían del interior del penal.

Fuente: La Nación