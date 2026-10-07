Discutió con un hombre de 72 años por un choque, le pegó una trompada y lo mató

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Un hombre de 72 años murió luego de ser golpeado por un motociclista con el que había discutido tras un accidente de tránsito en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:20 del lunes, en la esquina de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires. La víctima fue identificada como Omar Bonacci, quien circulaba a bordo de un Toyota Yaris y chocó contra una Motomel Blitz conducida por un hombre de 35 años.

Tras el impacto, ambos comenzaron a discutir y el enfrentamiento fue subiendo de tono. En medio de la pelea, el motociclist