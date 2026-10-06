Discutió con su pareja embarazada, le dio una patada en la panza y perdió el bebé

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Un hombre de 33 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, acusado de agredir a su pareja en dos oportunidades, una de ellas cuando la mujer estaba embarazada. Durante una discusión, el acusado la golpeó y le dio una patada en el abdomen. Luego, la víctima comenzó a sentir fuertes dolores y perdió líquido amniótico.

El hecho ocurrió en la terminal de ómnibus de Rosario. Tras la agresión, la mujer recibió asistencia médica y fue trasladada al Hospital Centenario. Posteriormente quedó internada en el Hospital Italiano, donde los profesionales determinaron que el embarazo no era viable y debió someterse a una evacuación uterina.

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió en septiembre y fue uno de los dos hechos de violencia denunciados contra el hombre, identificado como Leonardo N., de 33 años.

El primer episodio habría ocurrido también durante septiembre, cuando el acusado arrojó un termo que impactó contra la cabeza de la mujer.

La fiscal Florencia Vergili imputó al hombre por dos hechos de lesiones dolosas leves, agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género, en concurso real.

Durante la audiencia realizada el 2 de octubre, el juez Aldo Bilbao Benítez tuvo por formalizada la acusación y ordenó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva efectiva durante 90 días.

Durante ese período, la Fiscalía continuará con la investigación e incorporará las pruebas vinculadas con los dos episodios denunciados, entre ellas las constancias médicas y otros elementos relacionados con el caso.