Diego Santilli: “Milei, con PASO o sin PASO, va a volver a ganar las elecciones”

Diego Santilli se mostró confiado este domingo en que el Congreso aprobará la suspensión o eliminación de las PASO , aunque aclaró que esa potencial modificación no alterará las chances electorales del oficialismo. " Milei, con PASO o sin PASO, va a volver a ganar las elecciones", sostuvo el jefe de Gabinete.

“Milei dijo antes de llegar (a la Presidencia) que las PASO no servían. Dijo que tenía que haber boleta única, y lo cumplió. La reforma del presidente está pensada para el ciudadano”, afirmó en una entrevista que concedió a LN+.

En ese sentido, Santilli explicó: “ La reforma electoral no es para eliminar las PASO , es para los ciudadanos que no quieren ir a votar cinco o seis veces en un año , que no se dirima la interna de los partidos políticos con ellos, que no quieren que se gasten 200 millones de dólares para unas PASO, ni ver 90 días del año electoral ‘espacios cedidos a los partidos políticos’”.

Consultado sobre si el Gobierno tiene los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, Santilli recordó otros proyectos impulsados por el Gobierno que obtuvieron luz verde.

“Se decía que el presidente iba a fracasar a los seis meses, que no iba a poder sacar la Ley Bases, la Reforma Laboral, la reiterancia, zonas frías. Que no iba a poder y salieron todas. La Reforma Electoral va a salir. Y la suspensión o eliminación de las PASO va a salir, porque los gobernadores ven lo que les pide la sociedad ”, explicó.

Según se supo este domingo, la chance de aprobar la reforma electoral en octubre, como esperaba la Casa Rosada, se diluye, porque pese a los acercamientos, persiste la desconfianza con los gobernadores .

Por otro lado, el ministro coordinador también se refirió al escenario político con vistas a las próximas elecciones y descartó una ruptura definitiva en el peronismo .

“Yo no creo que vaya a estar separado. En el momento final va a estar junt o. Otra vez la película esta no. Los argentinos están mirando hacia adelante y no quieren volver a discutir si los delincuentes son víctimas sociales”, planteó. Y agregó: “ Se muestran separados y van a terminar juntos ”.

Lo hizo luego de ver imágenes de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, todos por separado y junto a otros cuadros del peronismo. En ese marco, Santilli insistió en que el oficialismo mantiene una ventaja electoral y se mostró convencido en un resultado positivo. “ Si este domingo hubiera elecciones, Milei les gana a todos . Les vuelve a ganar”, sostuvo.

Respecto del gobernador bonaerense, fue especialmente crítico. “ A Kicillof le quedó grande la provincia . Te roban, la inseguridad es moneda corriente. ¿En la provincia más importante de la República Argentina, dónde está su protección a los que producen y a los que invierten? No adhirió al RIGI, los delincuentes entran por una puerta y salen por la misma puerta, no modernizó la provincia y no cuidó a los bonaerenses”, afirmó.

Por último, defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el debate actual pasa por la velocidad del crecimiento. “Lo que se está discutiendo acá es la velocidad de crecimiento . Argentina está creciendo”, dijo.

Por último, realizó una curiosa comparación, en la que empleó a un icónico auto como el Fiat 600 y a otro futurista como el Roadster, un nuevo vehículo eléctrico biplaza con propulsores de SpaceX que fue presentado recientemente por Elon Musk.

“ Argentina era un Fitito roto , desvencijado, que no funcionaba y hoy estamos proponiendo un modelo que es un Tesla y vuela . La gente está discutiendo si Argentina va a volar o no. Yo estoy convencido que sí, porque está pasando”, remarcó.

Fuente: Clarín