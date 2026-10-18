Diego Santilli, jefe de Gabinete: “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , criticó este domingo al peronismo y se mostró confiado en el respaldo electoral al presidente Javier Milei . “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos” , afirmó durante una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que pronosticó que los distintos sectores peronistas terminarán unidos pese a sus diferencias.

Consultado sobre la reunión de Sergio Massa con Cristina Kirchner, el funcionario puso en duda que los referentes de ese espacio mantengan posiciones separadas. “Creo que cuando llegue el momento final, van a estar juntos”, señaló. En ese sentido, insistió: “Se muestran separados, van a terminar juntos” .

Santilli calificó al peronismo como “el tren fantasma” y rechazó la posibilidad de volver al pasado. Frente a ese escenario, sostuvo que los argentinos “están mirando hacia adelante” y vinculó esa mirada con el debate sobre la delincuencia. “Los argentinos no están discutiendo si los delincuentes son víctimas sociales”, expresó.

Fuente: La Nación