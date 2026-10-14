Diego Lugo, especialista en ciberdelitos: “Si el 50% espera un paquete, el 50% de mis atacados espera uno, es un ataque masivo”

Con el aumento de las compras digitales, también comenzaron a incrementarse las estafas vinculadas con los falsos envíos y los paquetes demorados. Ante esta situación, el especialista en ciberdelitos Diego Lugo explicó cómo funcionan estos engaños y por qué son efectivos.

En líneas generales, esta modalidad consiste en un mensaje de texto en el que se informa que un pedido está demorado. Luego, se le envía a la víctima un enlace para que ingrese a una página y complete ciertos datos para poder resolver esta tardanza.

De acuerdo con el especialista, los delincuentes no saben con exactitud si la persona está esperando una compra o no. Por el contrario, envían los mensajes de manera masiva , al esperar que una parte de los receptores tenga algún paquete en camino a su casa.

“ Si agarrás al 100% de la población y el 50% está esperando un paquete, el 50% de mis atacados está esperando un paquete. Eso es un ataque masivo ”, aseguró Lugo en diálogo con Aura Stream de TN.

En caso de que el mensaje coincida con una situación real, en la que alguien espera una compra, el aviso puede parecer creíble y llevar a la víctima a ingresar al enlace.

Una vez que la víctima hace clic sobre el enlace, los ciberdelincuentes la dirigen a una página falsa en la que le solicitan información, credenciales o códigos de seguridad . En algunos casos, detalló Lugo, puede entregar incluso un segundo factor utilizado para aprobar transferencias o pagos.

Antes, una de las formas de detectar estas estafas era a través de los errores ortográficos , las frases poco naturales o el uso de palabras que no correspondían al país de la víctima. Sin embargo, con la inteligencia artificial eso se modificó.

Lugo advirtió que la IA permite reducir esas señales , por lo que los estafadores pueden generar mensajes que se adapten a ciertos públicos, utilizar expresiones locales o pedir que el texto tenga un estilo similar al de una empresa.

“Ese mensaje lo pasás por la IA, entonces le decís: ‘ Hacémelo apuntado para un público latino… rioplatense , con tal modismo, como si fuese de tal entidad’. Entonces lo que vas a tener es mucha más entidad del engaño ”, concluyó Lugo.

Fuente: TN