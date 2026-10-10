Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su novio de una puñalada en Córdoba

Una mujer de 26 años fue detenida en Alta Gracia, Córdoba, acusada de asesinar a su pareja de una puñalada en el pecho. La víctima fue identificada como Ángel Parejas , de 32 años, quien murió tras el ataque ocurrido este viernes por la tarde en una vivienda del barrio 1° de Mayo.

El episodio se produjo alrededor de las 18, cuando la pareja habría mantenido una discusión. En ese contexto, el hombre recibió una herida de arma blanca en el tórax que le provocó la muerte.

La mujer, identificada como E.C., quedó imputada por homicidio simple y fue trasladada a la cárcel de Bouwer, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, quien busca reconstruir cómo se desencadenó el ataque y determinar las circunstancias en las que murió Parejas.

Según trascendió, hasta el momento no había denuncias previas por episodios de violencia en la pareja. Personal de la Policía Judicial realizó pericias en la vivienda para avanzar con el esclarecimiento del crimen.

Fuente: TN