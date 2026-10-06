Detuvieron en Aeroparque a una pareja de bolivianos que se habían tragado 199 cápsulas de cocaína: traficaban droga a la Patagonia

Una red familiar que se dedicaba al tráfico de cocaína y hacerla ingresar al país desde el norte hacia la Patagonia fue desarticulada mediante la detención de dos personas de nacionalidad boliviana mientras realizaban una escala en el Aeroparque de Buenos Aires. Tras ser inspeccionados por las fuerzas de seguridad, se les encontró 199 cápsulas de droga que tenían en su cuerpo.

Este modus operandi fue descubierto por agentes de Gendarmería, que detectaron cómo integrantes de una familia ingresaban al país dosis de estupefacientes desde Bolivia y luego las llevaban hacia provincias patagónicas.

El transporte de la droga se realizaba vía aérea y los capsuleros se arriesgaban a llevar la droga en su organismo .

La continuidad de la investigación llevó a los gendarmes, en forma conjunta con la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , a interceptar en el Aeroparque a un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana.

La pareja había abordado un vuelo comercial en el Aeropuerto de Salta con destino final a la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz) y con escala en la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser sometidos al escáner corporal en la terminal aérea porteña, los uniformados detectaron la presencia de elementos extraños alojados en sus tractos digestivos , por lo que, por indicación judicial, fueron trasladados al Hospital Fernández.

Tras la asistencia médica, los involucrados evacuaron 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, los uniformados secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos y dos teléfonos celulares.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de los estupefacientes y el de todos los elementos hallados, además de la detención de la pareja boliviana.

Hay dos registros anteriores de esta organización narcocriminal. El primero sucedió en mayo cuando una mujer fue detenida con 184 cápsulas de la droga ocultas dentro de una valija mientras viajaba en un colectivo de larga distancia hacia San Carlos de Bariloche.

El segundo ocurrió en Mendoza, en el mes de junio, donde detuvieron a dos pasajeros bolivianos que viajaban en ómnibus con 188 envoltorios.

Fuente: Clarín