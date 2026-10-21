Después de la elección de los abogados, la política define el perfil del Consejo de la Magistratura para el año electoral

Las sillas se van completando en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales, que se renovará en un mes. Los magistrados y los abogados ya eligieron a sus representantes, lo mismo que un sector de los académicos. Su presidente, Horacio Rosatti , y Santiago Viola , el hombre del gobierno de Javier Milei , también tienen sus lugares. Ahora l a mirada está puesta en la política.

Solo resta que se definan los representantes del Senado y de Diputados. Son cuatro por cada cámara y se eligen por la representación de los bloques. Y ahí es donde está la puja entre, principalmente, La Libertad Avanza y el kirchnerismo. El primero para engrosar su poder y el segundo para no perderlo.

La integración del Consejo que se delinea -son 20 miembros- convivirá con dos hechos salientes para el 2027. El primero son las elecciones presidenciales que condicionan todos los escenarios y al que la justicia no es para nada ajeno, sino muchas veces actor principal. Y el segundo es que termina el mandato de Rosatti como presidente de la Corte Suprema. Eso ocurrirá el 30 de septiembre.

El presidente de la Corte es el titular del Consejo. Y una renovación de autoridades en el máximo tribunal impacta en el Consejo no solo por un posible cambio de nombres, sino también de dinámicas. Y en un escenario de disputas conocidas entre los tres jueces del máximo tribunal.

El Consejo está integrado por jueces, abogados, senadores, diputados y académicos. Es el órgano más político de una justicia politizada en muchos sectores. Se encargada de la elección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial y el 18 de noviembre renueva sus autoridades.

Ese recambio ya tiene nombres puestos. Rosatti como presidente de la Corte continuará. Lo mismo que Viola, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Viola es de extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y quien encabeza el bloque liberal en el Consejo.

Los jueces tienen cuatro sillas que se eligieron hace dos semanas en sus elecciones. Ingresó un representante de cada lista que compitió y se modificó la representación actual. La lista Bordó -la más tradicional del mundo judicial- perdió un consejero. Y la novedad fue que la participación en dos de la lista Celeste, siempre cercana al peronismo, hizo que entre un juez por cada sector. El cuarto será de Compromiso Judicial. Los nuevos consejeros jueces son Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.

Los abogados también eligieron a sus cuatro representantes en las elecciones de este martes . Se mantuvo el actual esquena. La lista de la UCR que armó Daniel Angelici ganó las elecciones y lleva dos consejeros ( Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento ). El PJ-K salió segundo y pone un representante ( Itatí Demarchi Arballo ), lo mismo que una alianza entre sectores peronistas y radicales que tuvo a Diego Molea para su principal armador. Su consejero será Fernando Levene .

Por primera vez, La Libertad Avanza presentó una lista para competir en elecciones judiciales. La expectativa era llevar un abogado al Consejo pero no lo logró. Salió cuarta con el 7,6 por ciento de los votos y lejos del 26,4 por ciento del tercero.

Molea fue elegido como representante en el Consejo de los rectores de las universidades nacionales. Rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Molea vuelve al Consejo y será un hombre clave porque bajo su ala estará uno de los abogados que ingresó y busca otro consejero para su bloque. Es el que se elija de los profesores universitarios. Todavía no ocurrió porque la elección está judicializada.

En ese escenario faltan ocho consejeros: cuatro diputados y cuatro senadores. La ley establece que son dos por el primer bloque de cada cámara, uno por el segundo y otro por el tercero. Y eso se define por la situación de los bloques al momento de la elección. Pero la política se mueve.

Los diputados que hoy integran el Consejo son dos por el kirchnerismo ( Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley ), uno de La Libertad Avanza ( Gonzalo Roca ) y otro del PRO ( Álvaro González ).

Pero el mapa cambiará. El kirchnerismo se quedará con un solo consejero porque perdió la primera minoría en Diputados a manos de LLA que así sumará otro consejero. El cuarto, según el esquema actual de esa Cámara, correspondería a Provincias Unidas. Allí aparece el nombre de Martín Menem , el presidente de la Cámara, al frente de esas charlas.

Por los senadores el esquema actual es similar: dos por el kirchnerismo ( Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti ), uno por el oficialismo ( Luis Juez ) y un radical ( Eduardo Vischi ).

En el Senado hay un problema que, por ahora, no se sabe cómo se resolverá: LLA y el PJ tienen cada uno 21 integrantes. Los dos son la primera minoría. "Lo va a tener que zanjar la política en una charla de presidentes de bloque con Victoria Villarruel que todavía no se dio" , dice uno de los protagonistas de esas negociaciones.

Lo que comenzó es la danza de nombres. Aparece Eduardo "Wado" De Pedro , de extrema confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner como el resto de los actuales consejeros, para regresar al organismo. Pero un sector del bloque asegura que tal vez sea momento de que otro sector, y no el K, vaya al Consejo. Por la LLA quien comenzó a sonar fue Nadia Márquez , muy cercana a Karina Milei.

La política completará los casilleros vacíos del Consejo que desde el 18 de noviembre arrancará una nueva etapa. Todos creen que habrá un tema saliente: modificar la forma de seleccionar a los jueces, principalmente cómo se toma la entrevista personal que es el mecanismo más usado para subir o bajar candidatos. Lo que deja una entrevista es tan subjetivo que los concursos se convierten en un sube y baja.

Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz presentaron este año un proyecto para regular las entrevistas. Muchos consejeros electos hicieron campaña con esa iniciativa para evitar discrecionalidades . En el actual Consejo ese proyecto comenzó a debatirse pero con poco entusiasmo.

El 2027 será un año de renovación para el Consejo por su nueva composición y marcado por las elecciones presidenciales.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín