Desesperada búsqueda de una docente que está desaparecida desde hace 12 días: más de 80 policías rastrillan zonas rurales

La Policía de Corrientes montó un operativo que incluye un despliegue de drones y rastrillajes con perros y caballos para dar con Nancy Estela Godoy , una docente de 52 años que desapareció en una zona rural de Esquina, Corrientes .

Más de 80 agentes de la policía local fueron afectados a la búsqueda de la docente y, según pudo saber TN , aún no hay rastros de Godoy. Sus dos hijos piden activamente que se aporte información.

La docente salió de su casa ese martes alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento educativo donde trabaja, consignaron medios locales. El último contacto con uno de sus hijos fue el miércoles 7 de octubre a través de WhatsApp. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias directas de ella.

El operativo se concentra en sectores rurales de difícil acceso , con malezales , montes y caminos complicados para transitar . En el procedimiento participan más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda.

En las tareas intervienen distintas dependencias, entre ellas la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Los equipos recorren el terreno a pie y a caballo, mientras que los drones permiten observar desde el aire sectores a los que resulta difícil llegar . En paralelo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

La denuncia fue presentada por su hijo recién el jueves después de que la familia comprobara que Godoy no estaba en la escuela ni había vuelto a su casa .

La investigación está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía interviniente.

Mientras continúa el operativo, los familiares de la mujer creen que alguien pudo haberla engañado. “ Nosotros que la conocemos, ella no se perdió ”, aseguró Sandra Godoy, la sobrina de la profesora, en diálogo con Canal 5TV .

La mujer contó que se comunicó con una vecina que vive cerca de la casa de su tía. Esa testigo habría visto a Godoy y le habría dicho que volvería el lunes o martes para llevarla hasta una estancia , desde donde podría continuar su viaje hacia Esquina.

“ Creemos que alguien la sacó engañada , diciéndole que la llevaban hasta la estancia, que la estaba esperando la dueña. Eso pensamos en la familia, no tenemos nada”, indicó la sobrina de la docente. Hasta el momento, no hay pruebas que permitan confirmar esa hipótesis.

Fuente: TN